Has sido despedido. Ha tomado un trabajo servil y apenas está raspando las necesidades familiares: alimentos, hipoteca, con frecuencia tadum-ing cuenta de Netflix. ¡Pero espera! ¡Ahora está entrevistando para un puesto para el que está muy calificado! ¡Y te han advertido sobre la pregunta más complicada del jefe! Desafortunadamente, sin embargo, estás en un Park Chan-Wook Película y él está en forma juguetona, por lo que un pequeño eje de luz solar sigue rebotando en el rascacielos opuesto. Por mucho que se inquiete en su asiento, no puede inclinar su resplandor de sus ojos. Sonríes demasiado en las siluetas no impresionadas de los entrevistadores, mostrando demasiados dientes. Eres Mansu (un insustituible Lee Byung-Hun), y la película en la que no sabes que estás en la deliciosa comedia oscura «No hay otra opción«, La última exhibición en el montaje de evidencia que sugiere que Park Chan-wook puede ser el cineasta más elegante vivo.

Al principio, Mansu lo tiene todo. Esto lo sabemos porque mientras recolecta a su familia: su esposa Miri (hijo Yejin), adolescente hijo si-one (Kim Woo Seung), pequeña hija Ri-one (Choi So Yul) y sus dos hermosos Golden Retrievers, por un «abrazo de un minuto» en el jardín agradablemente exagerado de su excéntrico, amado, amado en el hogar, mira hacia el cielo de verano como el aire de las personas y el aire y los cañones «. La Tweeness es una configuración deliberada, pero también es extrañamente efectiva: un hombre debe ser otorgado con solo tantas bendiciones como pueda apreciar, pero Mansu aprecia todos los suyos y los deseos por nada más que este nivel de satisfacción doméstica, que estamos inmediatamente encantados de su lado. Nunca lo dejamos realmente, a pesar de todas las cosas obviamente terribles, ridículas y a menudo espeluznantes que está a punto de hacer.

Mansu ha trabajado durante décadas administrando el área de «documento especializado» de una fábrica de papel que, bajo una nueva administración por parte de los estadounidenses, lo expone abruptamente. En casa, el ingenioso Miri racionaliza alegremente sus gastos, cancelando las lecciones de tenis y la clase de baile de sus parejas, e incluso enviando a los perros a vivir con sus padres. Todo debe irse, excepto las lecciones de violonchelo de ri-one en silencio, se les ha dicho que tiene talento. El corte más difícil de todos: la decisión de vender la casa Mansu estaba muy orgullosa de comprar. Era su hogar de la infancia (una obra maestra del diseño de producción excepcional de Ryu Seong-Hie, todos los torceduras excéntricas y los rincones de enfoque profundo y los puntos de vista de espionaje en la azotea) y presenta un invernadero con amor amoroso donde el mansu con tensión verde pasa gran parte de su tiempo libre. La casa del «parásito», aunque, aunque, con su mensajería anticapitalista, el sentido del humor furioso y la construcción de bordes afilados «ninguna otra opción» comparte bastante ADN con el mejor ganador de la imagen de Bong Joon-ho.

A medida que la indemnización por la indemnización de Mansu pague, Miri vuelve a trabajar en una clínica dental donde el joven dentista caliente es una fuente inmediata de celos para Mansu, quien se niega a dejar que mirara su diente constantemente dolorido. Pero luego los celos de Mansu en todas partes en estos días, particularmente en Choi Sun-Chul (Park Hee Soon), el gerente de Hotshot en una compañía de papel rival que se burló en Mansu cuando vino a rogar por el trabajo. «¿Por qué no puede ser golpeado por un rayo?» Miri dice en broma mientras ella se acurruca a su esposo en el sofá mientras él se obsesiona con las redes sociales de Choi. Y por lo tanto, una idea cae en Mansu como una maceta de un balcón.

Por supuesto, pronto llega a la razón por la que incluso si Choi estaba fuera del camino, no habría garantía de que obtendría su posición. Entonces Mansu se embarca en un esquema elaborado para identificar a los otros candidatos potenciales por delante de él en la fila, para que él también pueda eliminarlos. Encuentra solo dos: Gu Bummo (Lee Sung Min) que se ha estado bebiendo a sí mismo en un estupor diario desde que fue despedido, para la molestia de su esposa, Araatrical Ara (una muy divertida, Hye corrió); y gentil de familia Go Sijo (Cha Seung ganó) Un vendedor de tiendas de zapatos mansos que, en el fondo, es apasionadamente un hombre de papel. De hecho, hay una gran cantidad de conversación de papel de producción de información sobre el guión (que fue coescrito por Park, Lee Kyoung-Mi, Jahye Lee y el cineasta canadiense Don McKellar). Y culmina en el soliloquio nostálgico de Go acerca de producir el material para todo, desde billetes hasta boletos de lotería y las hojas superiores de la humedad en las almohadillas menstruales, lo que es honestamente encantador y triste.

Ninguno de los asesinatos proyectados de Mansu va de acuerdo con el plan. ¿Cómo podrían posiblemente, con este asesino inepto e inexperto? Aparentemente, Mansu nunca conoció a un banco fangoso que no terminó cayendo inelegamente hacia abajo y Miri ha perfeccionado el arte de la llamada inoportuna (una vez más, después de «decisión de irse», Park demuestra que el cineasta es más capaz de hacer una estética realmente cinematográfica fuera de la tecnología moderna). Sin mencionar que todas las víctimas tienen sus propios rasgos de personalidad angulares y absurdos y se niegan a ser simplemente los amortiguadores inertes que enviarán eventos de pinbotación precisamente de acuerdo con las leyes inmutables de la física de los asesinatos.

Pero cuanto más desciende el caos, más se vuelve el cine de Park más meticulosamente controlado, ya que encuentra nuevas formas vertosas para que la cámara y los actores exploten las peculiaridades preestablecidas de terreno y la arquitectura. Operando en una deliciosa colaboración con su inspirado DP «Little Drummer Girl» DP Kim Woo-Hyung, prácticamente cada disparo se siente como si fuera el parque que no podía esperar al escenario. Una persecución se vislumbra momentáneamente a través de dos espejos de tráfico convexos en una calle inclinada. Mansu conversa mientras su hija se sienta en un columpio de jardín, como lo indica las botas amarillas de Ri-One constantemente balanceándose en el marco. Desde todo lejos, algunos negocios nefastos se desarrollan en una carretera nocturna donde el asfalto de terracota contrasta magníficamente con el jade oscuro del mar estrellado cercano.

«No otra elección» se basa en la novela de Donald E. Westlake de 1997, «The Axe», que fue adaptada una vez antes en 2005 por Costa-Gavras en el agradable idioma francés «The Ax» («Le Couberet). Park, que ha estado tratando de obtener esta película durante 20 años, la dedica, conmovedoramente, a Costa-Gavras, cuya esposa e hijo sirven como productores. Entonces, esta novela estadounidense se ha adaptado dos veces fuera de los Estados Unidos, y esta vez, con el parque en altura de sus poderes, encuentra nuevas texturas de temor e hilaridad en las jerarquías profesionales codificadas de Corea, una sociedad donde los hombres todavía se esperan en gran medida que son los rodajeros de pan de la familia y en el año de nuestro Señor 2025, donde la idea de asesinar a seguir adelante no ha parecido tan insano. Algo así como la escena en la que Mansu, un borracho desagradable que ha sido teetotal durante años, finalmente toma una bebida y la cámara se mantiene estable en el vidrio mientras se vacía, tal vez «ninguna otra opción» realmente solo aprovecha la forma en que todos nos sentimos, como si todavía estemos recto y el mundo se está volviendo lentamente volcado y se está volviendo de lado y vaciando todo lo que nos rodea.