Una densa niebla tóxica envuelve Delhi mientras la calidad del aire sigue siendo grave







Calidad del aire En la capital nacional seguían siendo peligrosos el domingo, lo que planteaba graves riesgos para la salud de los residentes. El índice general de calidad del aire (ICA) en Delhi alcanzó 391, entrando en la categoría «severo», y varias localidades registraron niveles de ICA superiores a 400, según la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB).

El smog espeso combinado con la niebla atrapó contaminantes cerca de la superficie, reduciendo la visibilidad e interrumpiendo la vida diaria cuando los residentes se despertaron en condiciones frías.

Varias zonas reportaron graves niveles de contaminacióncon Anand Vihar registrando un AQI de 445, Patparganj 425, Nehru Nagar 433, Shadipur 445, Mundka 413 y el área del aeropuerto IGI 320, lo que indica un deterioro generalizado de la calidad del aire.

Según la categorización del CPCB, los valores de ICA entre 0 y 50 se consideran «buenos», 51 a 100 «satisfactorios», 101 a 200 «moderados», 201 a 300 «malos», 301 a 400 «muy malos» y 401 a 500 «graves».

La temperatura mínima se estableció en 6,3 grados centígrados, 0,5 grados por debajo del promedio de la temporada, mientras que la humedad se registró en 71 por ciento a las 8.30 horas, según el Departamento Meteorológico de la India.

La temperatura máxima probablemente rondará los 21 grados centígrados y el departamento meteorológico pronostica cielos mayoritariamente despejados.

Las autoridades dijeron que los niveles de contaminación están siendo monitoreados de cerca y que se han implementado medidas de cumplimiento como la regla ‘Sin PUC, sin combustible’ para frenar las emisiones de los vehículos. La Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire también ha invocado medidas de la Etapa IV bajo el Plan de Acción de Respuesta Graduada (GRAP), que incluyen restricciones a las actividades de construcción y ciertas operaciones industriales.

Los expertos atribuyeron el persistente smog a una combinación de clima frío, vientos tranquilos y niebla densa, que impide la dispersión de contaminantes. Se espera que prevalezcan condiciones similares en los próximos días, lo que provocará llamados a adoptar medidas sostenidas y más estrictas de control de la contaminación.

El sábado por la mañana, ICA de Delhi estaba en la categoría «muy pobre», superando la marca de 300 en varias áreas, antes de empeorar aún más por la noche y caer en el rango «grave».

Mientras tanto, el Gabinete de Delhi, encabezado por la Ministra Principal, Rekha Gupta, aprobó una serie de decisiones destinadas a fortalecer la lucha de la capital contra la contaminación y mejorar la gobernanza ambiental. El Gabinete aprobó una asignación de 100 millones de rupias para el rejuvenecimiento de las masas de agua de la ciudad. De los casi 1.000 cuerpos de agua de Delhi, alrededor de 160 están bajo la jurisdicción del gobierno de Delhi.

El ministro de Medio Ambiente de Delhi, Manjinder Singh Sirsa, dijo que la iniciativa desempeñaría un papel clave en el control de la contaminación. «El rejuvenecimiento de las masas de agua de Delhi contribuirá significativamente a mejorar la calidad ambiental. El Ministro Principal ha ordenado que se proporcione todo el apoyo financiero necesario para completar el trabajo dentro de un año», dijo.

El gabinete También aprobó el establecimiento del primer parque de desechos electrónicos de Delhi en Holambi Kalan, distribuido en 11,5 acres. La instalación funcionará según un modelo 100% circular y sin residuos, al tiempo que cumplirá con los más altos estándares de control de la contaminación.

(Con aportes de Agencias)





Fuente