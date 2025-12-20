Una densa niebla se apodera de Delhi-NCR, AQI permanece en la categoría «muy pobre»







Delhi-NCR Se despertó con un espeso manto de niebla el sábado, y el Departamento Meteorológico de la India emitió una alerta naranja por condiciones de niebla densa que se espera que persistan durante el día.

«Cielo parcialmente nublado. Niebla densa a muy densa durante las horas de la mañana. Niebla/niebla poco profunda durante la noche/temprano», indicó el IMD en su pronóstico para la capital nacional.

El departamento meteorológico Explicó que se registra «niebla muy densa» cuando la visibilidad desciende entre 0 y 50 metros, mientras que la visibilidad entre 51 y 200 metros se cataloga como «densa».

La visibilidad entre 201 y 500 metros entra en la categoría de niebla «moderada», y la visibilidad entre 501 y 1.000 metros se denomina niebla «poco profunda».

Delhi continúa lidiando con una grave contaminación del aire

Además de la mala visibilidad, Delhi siguió lidiando con una grave contaminación del aire. El índice de calidad del aire se mantuvo en la categoría «muy pobre» en 376 a las 6:00 am, según datos de la Junta Central de Control de la Contaminación.

El Calidad del aire El Sistema de Alerta Temprana ha pronosticado que es probable que los niveles de contaminación empeoren aún más, y se espera que el AQI entre en la categoría «severa» de más de 400 durante el fin de semana.

Varias zonas de la ciudad registraron niveles de contaminación alarmantemente altos. Según el CPCB, el AQI en Sarai Kale Khan era de 428, mientras que Akshardham registró 420.

Rao Tularam Marg registrado y Aqi de 403, y el área de paso elevado de Balapulah registró lectura de

Otros puntos críticos de contaminación importantes incluyeron Anand Vihar con un AQI de 428, Ashok Vihar con 407 y el área de ITO con 429, lo que coloca a gran parte de la capital nacional firmemente en la categoría de calidad del aire «severa».

En medio del empeoramiento de la situación, la Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire ha invocado todas las medidas previstas en la Etapa IV del Plan de acción de respuesta gradual a través de Delhi-NCR.

Las restricciones de la Etapa IV del GRAP incluyen la prohibición de actividades de construcción no esenciales, restricciones a la entrada de ciertos vehículos diésel y una aplicación intensificada de la aplicación de medidas para frenar las fuentes de contaminación.

Según los estándares del AQI, la calidad del aire se clasifica como «buena» entre 0 y 50, «satisfactoria» entre 51 y 100, «moderada» entre 101 y 200, «mala» entre 201 y 300, «muy mala» entre 301 y 400 y «severa» cuando alcanza entre 401 y 500.

