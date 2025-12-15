Una densa niebla perturba la vida en Rajasthan; El AQI varía de moderado a severo.







A niebla espesa El lunes por la mañana envolvió varias ciudades de Rajasthan, reduciendo significativamente la visibilidad y perturbando la vida cotidiana de los residentes.

Dholpur fue una de las más afectadas, ya que una densa niebla cubrió la ciudad. Según los lugareños, la zona se ha vuelto más fría que el día anterior y, como resultado, las condiciones de la ciudad se han deteriorado.

«Ayer no hacía tanto frío, pero hoy hace mucho frío y también hay mucha niebla… las condiciones de frío en Dholpur se están deteriorando», dijo un residente a ANI.

Según la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB), Dholpur registró un índice de calidad del aire (ICA) de 184 por la mañana, lo que lo sitúa en la categoría «moderado».

Si bien esto sugirió una calidad del aire relativamente mejor en comparación con otros regioneslos niveles generales de contaminación todavía reflejaban una disminución.

Mientras tanto, Jaisalmer registró un AQI «severa» de 307 y quedó envuelta en una espesa niebla tóxica, que redujo gravemente la visibilidad y causó malestar entre los residentes.

Varias otras ciudades de Rajasthan también experimentaron niveles variados de calidad del aire.

Jaipur, la capital del estado, informó un ICA «moderado» que oscilaba entre 101 y 200, mientras que Sri Ganganagar registró un ICA «pobre» de 236.

Kota también registró mala calidad del aire, con niveles de AQI entre 201 y 300.

La capital nacional, Delhi, siguió enfrentándose a una grave contaminación crisis, con un ICA general de 452 alrededor de las 8 de la mañana, según datos del CPCB.

Gran parte de la ciudad quedó cubierta por una densa capa de smog tóxico, lo que llevó a los residentes a informar sobre dificultades para respirar e instaron a las autoridades a tomar medidas.

«La condición de Delhi es mala… estamos experimentando dificultad para respirar… las personas mayores están angustiadas… se sienten mal… el trabajo de construcción no se ha detenido… se está trabajando en el terreno… la gente está angustiada… no hay nadie a quien preguntarle… Pido a todos que se quejen sobre este asunto… que les informen sobre la condición de Delhi…», dijo un residente a ANI.

