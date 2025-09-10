Una década del festival de sincronización, la celebración de la música indonesia a través de la colaboración ‘Cross -Mutual’ con espacio

VIVA – En los últimos diez años, Sincronizar El festival se ha desarrollado mucho más allá de su papel como un festival de música ordinario. Este festival se transforma en un espacio abierto donde la música indonesia vive, crece y se celebra en el espíritu de unión. Se convirtió en un epicentro que los amantes de la música unidos, músicos, artistas y conductores culturales, en una frecuencia.

Leer también: Synchronize anunció varias alineaciones Synchronize Fest 2025



Justo en 2025, Sincronizar festival Marcar un hito importante en conmemorar una década de su viaje. Para celebrar este momento, el festival que se llevará a cabo del 3 al 5 de octubre de 2025 en Gambir Expo Kemayoran, Yakarta, lleva un gran tema titulado «Crossing Mutual». Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Leer también: Apareciendo con el Elvy Sukaesih Sra. En el Festival Synchronize, Wirdha Sylvina afirmó estar orgulloso



«En el cuerpo de sincronización, ‘se cruzaron’, no en jerga, sino una práctica viva», dijo David Karto, director del Synchronize Fest Festival en una conferencia de prensa en Kemang, Yakarta, el miércoles 10 de septiembre de 2025.

El significado simbólico de «cruzado cruzado» se toma del número romano X, que significa diez. Pero más que eso, X también es un símbolo de un punto de encuentro, donde se integran varios flujos e ideas de energía. Este año, el espíritu de colaboración se realiza cooperando con el arte colectivo del arte contemporáneo, que es ampliamente conocido como un grupo de artistas con una visión inclusiva y experimental.

Leer también: Dueto con Dewi Perssik en Synchronize Fest, Aldi Taher: One More Aisle



Curiosamente, en 2025 también marcó 25 años de viajes de Roomupa y DeMajors, sellos de música independientes que fueron el iniciador de Synchronize Fest. Estas dos entidades creativas se cumplieron en una colaboración especial en Hall D2 Jiexpo, creando espacio que reunió a la música con las bellas artes en una forma inusual.

«Demajors y habitaciones crecieron juntas durante 25 años. Los campos son diferentes, pero las personas no son muy diferentes. En su movimiento, la sala colabora con sincronización para traer un espíritu de unión. Y se siente a la edad de 10 años sincronizado, 25 años de Demajors y SpaceUpa, parece correcto si celebramos juntos», dijo Ade Darmawan, el iniciado de la sala.

Esta sala de colaboración presenta obras de diversas comunidades y colectivos de arte de toda Indonesia, que van desde Jatiwangi Art Factory (Majalengka), Fangs of Padi (Yogyakarta), Tasawa Rasa (Bandung), hasta Indonesia Art Movement (Jayapura). Esto no es solo una exposición, sino un evento cultural que une a varios espectros de creatividad indonesia en un espacio.

Fuera de la exposición colaborativa, cientos de músicos de Cross -Genre aparecerán en varias etapas que se han convertido en el sello distintivo de Synchronize Fest. Las tres etapas principales, el escenario de Swirrying Upuk, la etapa vibratoria y el escenario de los conciertos, cada una están comisariada por la música colectiva con fuertes identidades, como reducir discos, cobras de música y moshpit extremo.

Desde músicos experimentales como Dubyuth, Prontaxan, hasta una colaboración única como Anisa Bahar X Juwita Bahar, todo aparece como la cara de la diversidad musical indonesia. Este año también fue animado por conceptos especiales como «Centil Era» (Astrid, Aura Kasih, Duo Maia y otros), así como la aparición icónica del escenario All-Star con los matices de los clubes nocturnos de los 90 en el escenario.

Sin olvidar, el momento que es muy esperado es la aparición de Guruh Gipsy, uno de los pioneros de la música progresiva indonesia, que nuevamente se revivió como una forma de respeto por la larga historia de la música.

«Guluh Gipsy es un álbum de hitos musicales populares indonesios. Es muy importante para el desarrollo de la música rock indonesia porque trató de hacer que la música sea relevante en ese momento, rock progresivo que podría ser amado por los jóvenes, pero que tuviera narraciones indonesias», dijo David Tarigan, artista y repertorio sincronizado Fest.

Más de 700 mil espectadores, 30 mil trabajadores creativos y 5 mil músicos se han convertido en parte del viaje de una década de Synchronize Fest. Este festival no se trata solo de música, sino del movimiento colectivo que trae música indonesia para organizar su propio país.

Este año, el Synchronize Fest también continuó su compromiso con la sostenibilidad con las instalaciones integradas de gestión de residuos y recarga de agua potable, reduciendo el uso de plástico desechable. Todo esto fortalece la identidad del festival como un espacio progresivo que se preocupa por el futuro, tanto por la música, la cultura como el medio ambiente.