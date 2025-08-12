Una década de la sucursal de Bri Singapur fomenta la conectividad económica de Indonesia en el corazón de Asia Financial

VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK o Bri continúa fortaleciendo su papel estratégico a nivel internacional a través de la asistencia Bri Singapur Rama que ha estado operando durante una década desde julio de 2015. La existencia de esta unidad de trabajo es un paso para que BRI construya un nodo comercial en el Centro Financiero Regional, además de responder las necesidades de las corporaciones de Indonesia para acceder directamente a los servicios bancarios internacionales.

Con la cobertura regional que incluye el sudeste asiático, la India y el Medio Oriente, la presencia de la sucursal de Bri Singapur es parte de una estrategia a largo plazo para ampliar el alcance de los servicios de BRI para apoyar el flujo de comercio, inversión y servicios financieros en todos los países.

El Director de Tesoro y Banca Internacional, Bri Farida Thamrin, reveló que la sucursal de Bri Singapur se centra en el desarrollo de un negocio mayorista que incluye servicios de banca de transacciones, finanzas comerciales, préstamos corporativos bilaterales y sindicados, así como actividades del Tesoro.

«El potencial de la inversión extranjera directa (IED) de la región continúa trabajando sistemáticamente para ser dirigido a sectores productivos en Indonesia. Además, BRI ayudó a fortalecer la conectividad de UMKM Go International a través de la facilitación de la participación en exposiciones globales como Food Hotel Asia (FHA) en Singapur, que se celebró en abril 2025», dijo.

Hasta finales de junio de 2025, la sucursal de Bri Singapur ha registrado un activo total de USD3.08 mil millones o creció 60.8% año tras año, con un beneficio neto de USD 14.6 millones o RP236.94 mil millones, un aumento del 123.9% en comparación con el mismo período del año anterior.

«La colaboración con la Embajada de Indonesia (KBRI) Singapur y la Junta de Coordinación de Inversiones (BKPM) también se fortaleció como parte de la expansión de las relaciones comerciales y el apoyo a los flujos productivos de inversión extranjera a Indonesia», agregó Farida.

Farida agregó que el logro de una década fue un punto de apoyo importante para fortalecer el papel de BRI en la red financiera regional. Según él, el enfoque de BRI está dirigido a la expansión de las relaciones comerciales y el desarrollo de la conectividad de servicio cruzado de manera sostenible de manera sostenible.

«La presencia de BRI en Singapur es parte de la estrategia de la compañía para asumir un papel activo en la dinámica financiera de la región. La última década es una prueba de que BRI como institución financiera nacional tiene la capacidad de cerrar la inversión cruzada y crear valor para la economía indonesia a través de la red servicio internacional de confianza. En el futuro, el fortalecimiento del área de cobertura se centrará en desarrollar relaciones con contrapartes, tanto bancos como compans relacionados con indonesios, a través de la expansión de los servicios de banca de transacciones y el fortalecimiento de los valores comerciales de la cadena de valor «, dijo.

Todos los desarrollos están dirigidos en el marco de gobernanza, riesgo y cumplimiento (GRC) que forma la base operativa de BRI. Su enfoque principal incluye el fortalecimiento de los servicios mayoristas y el desarrollo de instrumentos financieros relevantes para las necesidades comerciales en la región. La sinergia con la entidad del Grupo BRI también está dirigida a construir una conectividad comercial más integrada y fortalecer el papel de BRI en la Red de Servicios Internacionales. BRI también ejecuta la diversificación de productos, la aceleración de la transformación digital y la eficiencia operativa para garantizar un crecimiento comercial adaptativo y sostenible.

Farida agregó que la existencia de la sucursal de Bri Singapur también estaba dirigida a fortalecer la relación entre las corrientes de IED y el desarrollo de MIPYME en varias regiones. Este esfuerzo es parte del compromiso de BRI de presentar el impacto real de la conectividad global en los actores comerciales nacionales.

«La optimización del papel de la sucursal de BRI Singapur también se centrará en expandir el acceso a MSME a las redes comerciales internacionales. El objetivo no es solo para abrir mercados, sino que crea relaciones comerciales que proporcionan un valor sostenible. Con la fortaleza de la red y la experiencia que atiende a los clientes de couns de los países, continuará ayudando a los empresarios de MSME indonesios de la MSME indonesia en el comercio internacional, concluyó Farida.