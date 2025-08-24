Una década de innovación: el evento más influyente en Asia Pacífico

VIVA – PT Telkom Indonesia (Persero) TBK (Telkom) a través de su subsidiaria, Telinnuevamente sosteniendo Conferencia Internacional Anual de Bali Telkom (Batic) Décima edición 2025 en el Centro Internacional de Convenciones de Bali, The Westin Resort, Bali, del 26 al 29 de agosto de 2025. Marcando una década de su contribución al fomentar la transformación digital en el sudeste asiático, Batic 2025 lleva el tema «que enciende la colaboración digital de la evolución digital del mañana».

Durante cuatro días, Batic presentará a más de 1,500 participantes de 500 compañías y 40 países, lo que lo convierte en una de las conferencias más influyentes en Asia Pacífico, incluso con una participación cada vez más extendida desde Europa, Oriente Medio, a Estados Unidos. Los participantes explorarán los cambios digitales y el desarrollo de telecomunicaciones que continúan a través de discusiones sobre tendencias, dinámicas del mercado e innovación, con énfasis en la importancia de armonizar la innovación digital con un desarrollo responsable y sostenible.

El CEO Telin Budi Satria Dharma Purba declaró: «Durante la última década, fuimos testigos de que Batic creció en la escala, la diversidad y el impacto, reflejando una rápida transformación en los paisajes digitales y las telecomunicaciones. El tema de este año,» encender la evolución digital del mañana «, refleja nuestras ambiciones continuas: la milestona histórica, pero un momento de momento de un nuevo ronda de crecimiento digital,», dice «, lo que dice», lo que dice «.

Como evento anual a escala internacional, Batic continuará su éxito al reunir a líderes industriales, responsables políticos, proveedores de servicios en la nube, nuevas empresas e inversores. Este evento brinda la oportunidad de explorar discusiones profundas sobre infraestructura digital, asociación cruzada, crecimiento empresarial y nuevas tecnologías que da forma al futuro.

Como iniciador principal de Batic, Telin continúa liderando la transformación digital en la región. En línea con la visión de «Telin for Tomorrow», Telin también integra los principios de ambiental, social y de gobierno (ESG) en sus operaciones de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Como parte del compromiso de ESG en Batic 2025, Telin medirá los rastros de los senderos de carbono de los participantes y compensará plantando manglares, como un paso hacia la neutralidad de carbono y la sostenibilidad ambiental a largo plazo.

Batic también fortaleció su posición como una etapa digital global al presentar la última asociación con el Foro de Líderes Globales de ITW (GLF). Esta colaboración dará la bienvenida al Ejecutivo y el Líder Senior del mayor operador internacional del mundo, que discutirá a un alto nivel de interoperabilidad, asociación global y tendencias tecnológicas futuras. Además, Batic celebrará una cumbre de futuros líderes tecnológicos, que tiene como objetivo empoderar a la próxima generación de innovadores a través de la interacción directa con los líderes de tecnología global, los programas y las sesiones de desarrollo de habilidades.

Además de la sesión de la conferencia principal, Batic 2025 ofrece una variedad de actividades interesantes diseñadas para fortalecer las conexiones y las redes entre los participantes. Durante los tres días de eventos, los participantes pueden participar en la carrera de diversión de caridad, la cena de gala, y disfrutar de una variedad de actividades sociales el último día. Se espera que esta iniciativa fortalezca la colaboración, construya relaciones estratégicas y cree una experiencia integral para los participantes.

Aunque las estrategias de infraestructura y empresa siguen siendo el foco principal de Telin, el impacto está muy extendido por varias industrias, comunidades y partes interesadas en varios niveles. Batic se ha convertido en una plataforma global que empodera a las nuevas empresas, los estudiantes y el sector público, juega un papel clave en la realización de un futuro digital inclusivo y accesible.

Este compromiso está en línea con la gran estrategia de TelkomGroup para convertirse en una telecomunicidad digital que prioriza oportunidades ilimitadas y colaboración global. A través de Batic, Telin enfatizó que su papel era el principal enlace entre el ecosistema digital de Asia Pacífico, así como los socios de crecimiento para la industria, la comunidad y las generaciones futuras.