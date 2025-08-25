Una crisis de médico especializado, el gobierno fomenta la educación basada en el hospital

Yakarta, Viva – La profesión de los médicos en Indonesia enfrenta grandes desafíos en la disponibilidad del personal especializado. El Ministerio de Salud estima la necesidad de alcanzar los 70,000 especialista médico Hasta 2032, pero los nuevos graduados por año son solo alrededor de 2.700.

La desigualdad de distribución del médico también es un problema crucial. Yakarta tiene más de 400 médicos especialistas en neurología, mientras que seis provincias en Papua solo son atendidas por 21 personas.

Esta condición tiene un impacto directo en el acceso desigual a los servicios de salud. Las áreas desfavorecidas, principales y más exteriores (3T) son las áreas más vulnerables para la escasez de personal médico.

Luego, el gobierno lanzó un programa de educación especializada (PPDS) con sede en el hospital. Este esquema permite a los médicos generales en el área estudiar mientras continúan trabajando sirviendo a los pacientes.

El Director General de Salud continuó el Ministerio de Salud, Dr. Azhar Jaya, explicó que este programa brindó apoyo financiero y lazos oficiales. «Los participantes todavía están pagados y están sujetos a contratos para que regresen al trabajo en el área de origen después de la graduación», dijo.

Además de la distribución, la calidad de la educación es una preocupación importante. Con sede en el Hospital PPDS, está diseñado para ser equivalente a los grandes hospitales docentes a través de la colaboración con colegios e instituciones de acreditación.

Según el Dr. Azhar, las habilidades de los médicos indonesios no son menos que otros países. «Muchos médicos extranjeros en realidad vienen a estudiar en Indonesia porque el caso aquí es muy diverso», dijo.

Desde el lado académico, plt. El Secretario de la Dirección General del Ministerio de Educación y Cultura de la Educación Superior, Prof. Setiawan, enfatizó la integración del sistema educativo con el sector de la salud. Dijo que este enfoque era capaz de producir médicos que no solo eran competentes, sino que también tenían responsabilidad social.

En el Foro Nacional de Consulta de Trabajo de 2025 (Mukernas) en Bandung, la Asociación de Especialistas en Neurología de Indonesia (Perdosni) también destacó el tema de la distribución. Citado de una declaración oficial, el lunes 25 de agosto de 2025, el presidente de Perdosni, el Dr. Dodik Taskworo, dijo: «El número de médicos de neurología nacional ha aumentado, pero su propagación en el este de Indonesia aún está lejos de ser equitativa».

Perdosni también está comprometido a apoyar la educación especializada a través de centros educativos que ahora ascendieron a 19 en varias regiones. «Ampliamos el centro de educación para que se puedan forjar más médicos neurológicos, no solo en grandes ciudades», dijo el Dr. Dodik.

Además de la educación, esta organización está alentando activamente la investigación en el campo de la neurología para responder a los desafíos de la salud pública. El enfoque de la investigación incluye la prevención, el diagnóstico, la terapia de los trastornos cerebrales y nerviosos que continúan aumentando en Indonesia.