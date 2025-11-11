Una comunicación clara puede ayudar a evitar una tragedia







Ni siquiera podemos empezar a comprender el alcance del dolor de las familias que perdieron a sus seres queridos en un reciente Tragedia del tren de Mumbai.

Un grupo de viajeros se apeó de un tren parado y comenzó a caminar sobre las vías. Esto ocurrió después de que los empleados ferroviarios iniciaran una huelga repentina. Un par de personas que caminaban por la vía fueron atropelladas por un tren que se aproximaba. Tres personas han muerto y varias más han resultado heridas. Lamentablemente, las tragedias ferroviarias se han convertido en parte de nuestro paisaje. Sin embargo, no podemos evitar sentir profundamente por aquellos que fallecieron y cuyas familias ahora tienen que luchar para hacer frente al dolor y al sufrimiento.

Esto, una vez más, resalta la importancia de anuncios claros en áreas donde se reúne una gran cantidad de personas. Estaciones de ferrocarril son los principales entre estos. Es necesario que haya un sistema de anuncios de muy alta tecnología, absolutamente audible y claro que atraviese una estación frenética con niveles de decibeles por las nubes.

Un caso claro de mando y coordinación significa que la información correcta de la persona relevante se transmitirá al locutor. El locutor entonces tiene que transmitir esto a través de un súper sistema a los viajeros tanto en el tren como en el andén. Este anuncio oficial, entonces, debe ser seguido al pie de la letra. Sin embargo, para que esto suceda, los viajeros necesitan ser tranquilizados por una voz autorizada.

La incertidumbre y, lo peor de todo, el silencio significa pánico, rumores y reacciones instintivas. El caos y la confusión pueden provocar lesiones y muerte cuando se trata de estos números y de una situación tan tensa y aterradora. Los anuncios traen calma, compostura y pensamiento firme, tan importantes en estos momentos. Ningún anuncio o información significa una invitación a desastre y muerte. Simplemente nos negamos a aprender de nuestros errores.





