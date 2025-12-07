Una combinación de Running, Cultura y Turismo Deportivo

TangerangVIVA – El evento inaugural Tangerang 10K 2025 tuvo lugar oficialmente el domingo 7 de diciembre de 2025 en el Centro de Gobierno de la ciudad de Tangerang (Puspem). Desde las 03.30 WIB, miles corredor de varias regiones han llenado el área de Puspem, creando una atmósfera festiva que marca el alto nivel de entusiasmo público por el evento, resultado de la colaboración del gobierno de la ciudad de Tangerang, Kompas Daily y el banco bjb.

Un comienzo entusiasta en el Centro de Gobierno de la ciudad de Tangerang

El evento comenzó con actividades cálidas y enérgicas previas a la carrera. Los participantes fueron recibidos por el MC, seguido de un discurso para los invitados.

El momento del levantamiento de la bandera fue encabezado directamente por:

Alcalde de Tangerang Sachrudin

Vicealcalde de Tangerang Maryono Hasan

Andi Budiman, director ejecutivo de KG Media

Lukminto Wibowo, director comercial del diario Kompas

Director del banco minorista y de consumo bjb Nunung Suhartini

Tan pronto como se izó la bandera de salida, los corredores se desplegaron en una ruta diseñada no sólo para competir, sino también para sentir el pulso de la vida en la ciudad de Tangerang.

Ruta culturalmente rica: explorando la historia de la ciudad de Tangerang

Cada kilómetro del Tangerang 10K es un viaje para descubrir el lado moderno, histórico y cultural de la ciudad.

Modernidad de la ciudad

Los corredores pasaron por el área gubernamental y la sección principal de Jalan Daan Mogot, una ruta vital para las actividades de la comunidad de Tangerang.

Ciudad Vieja y Huellas Históricas

Al ingresar al segmento de la ciudad antigua, la atmósfera cambia a una más histórica con una vista panorámica:

Cementerio de los Héroes Cadetes

La Gran Mezquita de Al-Ittihad tiene una cúpula cónica con matices chinos

Ciudad “Fortaleza” punto cero

Filas de edificios patrimoniales en Pasar Lama como:

Museo del Patrimonio del Fuerte

Biotemplo de Boen Tek

Mezquita Kalipasir Jami

La atmósfera típica de Chinatown proporciona una rica experiencia visual que rara vez se encuentra en la vida cotidiana.

Vítores, atracciones culturales y tema “Ejecute la historia”

El ambiente se vuelve más animado con:

Atractivos culturales en varios puntos de la ruta.

Aplausos de la comunidad

Saludos de los vecinos que abarrotaron la ruta

El tema «Run the Story» vive en cada paso, lo que hace de este evento un espacio para que corredores y residentes escriban una historia colectiva sobre la ciudad de Tangerang.

Serie de campeones y tiempos impresionantes

El evento inaugural Tangerang 10K produjo una serie de ganadores de varias categorías: