Una combinación de Running, Cultura y Turismo Deportivo

domingo 7 de diciembre de 2025 – 13:32 WIB
TangerangVIVA – El evento inaugural Tangerang 10K 2025 tuvo lugar oficialmente el domingo 7 de diciembre de 2025 en el Centro de Gobierno de la ciudad de Tangerang (Puspem). Desde las 03.30 WIB, miles corredor de varias regiones han llenado el área de Puspem, creando una atmósfera festiva que marca el alto nivel de entusiasmo público por el evento, resultado de la colaboración del gobierno de la ciudad de Tangerang, Kompas Daily y el banco bjb.
Un comienzo entusiasta en el Centro de Gobierno de la ciudad de Tangerang
El evento comenzó con actividades cálidas y enérgicas previas a la carrera. Los participantes fueron recibidos por el MC, seguido de un discurso para los invitados.
El momento del levantamiento de la bandera fue encabezado directamente por:
- Alcalde de Tangerang Sachrudin
- Vicealcalde de Tangerang Maryono Hasan
- Andi Budiman, director ejecutivo de KG Media
- Lukminto Wibowo, director comercial del diario Kompas
- Director del banco minorista y de consumo bjb Nunung Suhartini
Tan pronto como se izó la bandera de salida, los corredores se desplegaron en una ruta diseñada no sólo para competir, sino también para sentir el pulso de la vida en la ciudad de Tangerang.
Ruta culturalmente rica: explorando la historia de la ciudad de Tangerang
Cada kilómetro del Tangerang 10K es un viaje para descubrir el lado moderno, histórico y cultural de la ciudad.
Modernidad de la ciudad
Los corredores pasaron por el área gubernamental y la sección principal de Jalan Daan Mogot, una ruta vital para las actividades de la comunidad de Tangerang.
Ciudad Vieja y Huellas Históricas
Al ingresar al segmento de la ciudad antigua, la atmósfera cambia a una más histórica con una vista panorámica:
- Cementerio de los Héroes Cadetes
- La Gran Mezquita de Al-Ittihad tiene una cúpula cónica con matices chinos
- Ciudad “Fortaleza” punto cero
- Filas de edificios patrimoniales en Pasar Lama como:
- Museo del Patrimonio del Fuerte
- Biotemplo de Boen Tek
- Mezquita Kalipasir Jami
La atmósfera típica de Chinatown proporciona una rica experiencia visual que rara vez se encuentra en la vida cotidiana.
Vítores, atracciones culturales y tema “Ejecute la historia”
El ambiente se vuelve más animado con:
- Atractivos culturales en varios puntos de la ruta.
- Aplausos de la comunidad
- Saludos de los vecinos que abarrotaron la ruta
El tema «Run the Story» vive en cada paso, lo que hace de este evento un espacio para que corredores y residentes escriban una historia colectiva sobre la ciudad de Tangerang.
Serie de campeones y tiempos impresionantes
El evento inaugural Tangerang 10K produjo una serie de ganadores de varias categorías:
Categoría Femenina