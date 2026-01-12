Una celebridad pone en auge la propiedad de los Bengals en una perorata acalorada

Los Cincinnati Bengals terminaron su temporada con una derrota de 20-18 ante los marrones de cleveland. Su récord de 6-11 marcó el peor de Cincinnati desde 2020 y resultó en que el equipo se perdiera la postemporada por tercera temporada consecutiva.

Después de la temporada, El presidente del equipo, Mike Brown, liberado. un comunicado que confirma el regreso del entrenador en jefe Zac Taylor y del gerente general Duke Tobin. En el comunicado, Brown dijo: «Estoy seguro de que Duke Tobin y Zac Taylor son los líderes adecuados para guiarnos hacia adelante. Han demostrado que pueden construir y liderar equipos que compiten por campeonatos. Confiamos en sus planes y esperamos volver a nuestro nivel de éxito deseado». La declaración recibió una respuesta mixta, ya que algunos fanáticos de los Bengals querían que el equipo avanzara en una dirección diferente.

Una celebridad pone en auge la propiedad de los Bengals

Uno de esos fanáticos que no disfrutó la declaración hecha por el equipo fue el súper fanático famoso Nick Lachey, quien llevó a las redes sociales para expresar su descontento. En su publicación de Instagram, Lachey criticó a los propietarios de los Bengals y dijo: «A estos propietarios no les importa. No se preocupan por ti, no se preocupan por mí y no les importa la ciudad de Cincinnati, a la que todos amamos muchísimo. Se preocupan por ganar dinero a costa de todos los trabajadores de Cincinnati que se presentan año tras año para ver esta parodia».

Lachey elogió a algunos de los jugadores de los Bengals, incluidos Joe Burrow, Ja’Marr Chase y Tee Higgins. En la publicación etiquetó y llamó a Burrow el mariscal de campo perfecto para la ciudad de Cincinnati. Sin embargo, dijo que el equipo estaba desperdiciando su talento por malas decisiones en el draft y su incapacidad para construir una defensa competente. La defensa de Cincinnati terminó en el puesto 30 este año con 28,9 puntos por partido permitidos.

Además, calificó la declaración emitida por Mike Brown como patética, pero predecible. El actor Jerry Ferrara comentó la publicación de Lachey y escribió: «Esto es increíble, hermano. Te siento».

El futuro de los Bengals

Lachey no es el único fanático de los Bengals que se siente así. Después de temporadas consecutivas de llegar al menos al Campeonato de la AFC, el equipo se ha perdido la postemporada durante tres temporadas consecutivas y no ha realizado ningún cambio significativo. Además, parece que el equipo está a punto de perder al cazamariscales All-Pro Trey Hendrickson. Respecto a la próxima agencia libre de Hendrickson, Jeremy Fowler de ESPN dijo: «Esta relación ha seguido su curso. Los Bengals tienen la opción de etiquetar como franquicia a Hendrickson, pero después de un año de polémicas negociaciones contractuales, el corredor de ventaja parece estar listo para aterrizar en otra parte y capitalizar un mercado posicional en auge».

Los Bengals tendrán la selección general número 10 en el próximo 2026. NFL Borrador. Según Lachey, el equipo probablemente seguirá haciendo swing y extrañando jugadores defensivos ya que no saben cómo construir una defensa en el draft.

Además de retener a Duke Tobin y Zac Taylor, los Bengals confirmaron que no harán cambios en su cuerpo técnico. Eso significa que el coordinador defensivo Al Golden, quien enfrentó dudas sobre su seguridad laboral, regresará para la temporada 2026.