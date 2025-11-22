Una casa en el norte de Yakarta se incendió porque un niño de 9 años olvidó apagar la estufa

Jacarta – Fuego sucedió en un Casa en Jalan Bendungan Melayu, distrito de Koja, norte de Yakarta, el sábado 22 de noviembre de 2025. La causa del incendio se produjo porque un niño de 9 años olvidó apagar la estufa mientras cocinaba fideos.

«Ergen, de 9 años, que estaba cocinando Indomie, se quedó atrás y regresó para ver el fuego», dijo el jefe de operaciones del subdepartamento de Gulkarmat del norte de Yakarta, Gatot Sulaiman, en su declaración.

Explicó que el niño había despertado a su hermano mayor cuando vio el fuego ardiendo en su interior. cocina su casa. Sin embargo, el fuego ya había crecido y luego devoró por completo la cocina y las habitaciones de la casa.

«El objeto del incendio fue una casa de cinco pisos con una superficie de 10×15 m²», explicó.

No hubo víctimas mortales ni heridos en el incidente. Las pérdidas materiales sufridas ascendieron a alrededor de 400 millones de IDR.

«Despliegue de 60 personas. Inicial apagón 12.26 WIB fin del apagón 13.32 WIB. «La situación de apagón ha terminado», explicó.