Una casa de empeño para compartir oro para vacaciones gratis

Yakarta, Viva – PT Pegadaiano Demuestra su compromiso de respetar lealtad cliente A través de un programa titulado Tormenta dorada. No a medias, esta empresa estatal distribuyó una variedad de premios fantásticos, así como los esfuerzos de estrategia para fortalecer las relaciones con los clientes y apoyar la visión de una casa de peones en el desarrollo de un negocio de oro en el futuro.

El jefe de la división de marketing de Pegada Pegada, Yudi Sadono, dijo que el programa Goldstorm era una forma apreciación Empresas para clientes que han sido leales para utilizar los servicios de una casa de empeño, tanto la inversión como el financiamiento.

Se eligió la palabra tormenta dorada porque la palabra tormenta tiene un significado y en auge y la palabra oro está en línea con la visión de desarrollar un negocio de casa de empeño que se dirige al sector del oro que sigue la inauguración del primer banco de lingotes (banco de lingotes) el 26 de febrero de 2025.

El programa de fidelización realizado por una casa de empeño proporciona una variedad de premios atractivos. Los premios distribuidos son los resultados de una encuesta que se ha realizado a los clientes para ser más útiles y más útiles.

Yudi dijo que había tres tipos de premios dados por una casa de empeño en el programa Golden Storm para el período I. El primero es que el oro que los clientes esperan aumentar sus activos a través de productos pegadaianos.

Jefe de División de Marketing de Pt Pegadaian Yudi Sadono

Gramasi 124 gramos y 1.24 gramos fueron elegidos para conmemorar la edad del 124 ° residente del Pegadaian para que los clientes se familiarizaran con la compañía. El oro también se considera como un activo que no se depreciará debido a la inflación.

El segundo es un automóvil Grand Max para apoyar las actividades comerciales de los clientes para crecer. El tercero es para curarse en forma de paquetes turísticos y paquetes y tabletas y teléfonos inteligentes de Umrah.

«Realmente proporciona una relación positiva entre la comunidad o los clientes y el Pawnca y hace la mejor contribución a

La economía indonesia «, dijo Yudi cuando se reunió en la ceremonia de dibujo ganador en la sede de Peaadaian el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Yudi agregó, una tormenta dorada es un programa de retención de una casa de empeño que contribuye a los clientes y al público para los ingresos de la empresa. Esto muestra que la compañía no solo se centra en el desarrollo de actividades comerciales, sino que también proporciona utilidad al público.

«Por lo tanto, se espera que los clientes sean más leales y crean cada vez más que cualesquiera que sus necesidades sean fondos excesivos y aquellos que carecen de fondos para el desarrollo de su negocio pueden ser a través de una residencia», concluyó Yudi.

Yudi dijo que hasta 1.5 millones de clientes participaron en este programa de fidelización. Con un cupón de lotería total que alcanza aproximadamente 143 millones en el programa Goldstorm en el primer período de 2025. Se espera que este programa continúe presentando una nueva sorpresa para que compromiso Se mantienen empresas con clientes.

Los premios que la casa de empeño proporcionó al programa de fidelización se dividió en dos categorías, a saber, convencionales y sharia. Los premios de categoría convencionales incluyen 200 ahorro de oro 1,24 gramos, 20 tabletas Samsung A9+, 6 Samsung S24 Ultra Smartphones, 6 124 gramos de oro, 6 autos comerciales de Grand Max y 2 paquetes de turistas extranjeros.

En cuanto a la categoría de sharia, la casa de empeño proporciona 200 1 gramo de ahorro de oro y 10 paquetes Umron por valor de Rp40 millones. El ganador de The Golden Storm del 1 de mayo al 31 de agosto de 2025 se puede ver en su totalidad en Instagram @Sahabatpegadaian.