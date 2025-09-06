Una bomba de la Segunda Guerra Mundial se descubre en el centro de Londres

¿Qué paga a alguien? En el torcio retorcido y calibre calibre «Espoleta«Esa es la pregunta tanto como si la bomba de 500 libras descubierta en un sitio de construcción de Londres podría soplar. Si lo hace, el explosivo de la era de la Segunda Guerra Mundial (presumiblemente una reliquia del Blitz) podría eliminar varios bloques de la ciudad, por lo que las autoridades invaden el área y evacan a todos los residentes en los minutos de la película. Solo una distracción, mientras que una trama aún más siniestra está marcando dentro del radio de explosión.

Si no fuera por el elenco de la película (o la sombría seriosidad de su director, David Mackenzie), «Fuze» podría haber sido un fracaso completo. Pero el Helmer Mackenzie de «Infierno o High Water» trata la tarea como si fuera el único que salva vidas, evitando cualquier cosa que pueda contar como divertida en el camino. Con su mandíbula apretada y los lugares de interés en ser el próximo James Bond, Aaron Taylor-Johnson interpreta a Major Will Trantter, un profesional de eliminación de bombas que es un francotirador as y un cañón un poco suelto, rompiendo el protocolo en su obsesivo intento de desactivar la orientación antigua con bajas mínimas.

Mientras Trantter está hurgando en torno a la antigüedad mortal, un oficial de policía de alto rango llamado Zuzana (Gugu Mbatha-Raw) se centra en proteger al público. Mackenize individuales a un inmigrante de habla Dari llamado Rahim (Elham Ehsas) y sus padres mayores cuando los residentes se vierten de manera cautelosa de un edificio de apartamentos cercano, sabiendo que la imaginación del público (y los prejuicios) comenzarán a sugerir cómo este personaje podría relatarse con la imagen más grande. Aunque varias de las sorpresas de la película son predecibles, generalmente solo momentos antes de que llegue la inversión, es probable que nadie descubra la conexión de Rahim con la bomba.

Una cosa es segura: las estrellas de cine no toman papeles en películas como «Fuze» a menos que se les ofrezca algo interesante para jugar, lo que significa que aparecen el instante en Theo James y Sam Worthington (o paso desde las sombras), nuestro interés cambia de la bomba a lo que estos dos y sus cómplices estén haciendo. Durante casi la primera mitad de la película, el compositor Tony Doogan coloca un latido sintético constante debajo de la acción, que gana poco de este truco. Si estamos invertidos, es porque los telégrafos del elenco que estos personajes son importantes.

El personaje de James habla con un acento sudafricano y se llama Karalis, y aunque se encuentra como un villano al principio, es demasiado pronto para decir si eso es cierto. Karalis suministra a sus colegas uniformes fluorescentes de servicios de naranja y los lleva sigilosamente a través de la puerta trasera del banco Al Muraqabah, ubicado justo debajo del edificio de Rahim. Mientras Trantter Tinkers y Zuzana supervisan el muro de las imágenes de vigilancia local, Karalis y su equipo se ponen a trabajar a través de la pared de la bóveda. Claramente, no es coincidencia que hayan elegido este momento para robar el banco. Pero, ¿cuál es su objetivo mayor?

Mackenzie es un buen director, lo suficientemente bueno como para hacer que el puro absurdo de este atraco parezca plausible, pero él salva lo que nos haría arraigar a estos personajes hasta el final. Mientras tanto, no está claro a quién está el lado que estamos destinados a tomar, lo que complica las cosas una vez que un esquema que podría haber ido de acuerdo con el plan comienza a desentrañarse de maneras inesperadas y potencialmente perturbadoras. En este punto, hay agujeros de trama más grandes que el que esta bomba podría rasgar en el mapa de Londres.

¿Cómo llegó la bomba al sitio de construcción? ¿Quién es el tipo cuya caja de seguridad es la caja Karalis, y por qué no es un personaje? ¿Es Zuzana el único que intenta detener el esquema, y ​​qué tipo de thriller es ese, donde dejas que los delincuentes se eliminen unos a otros? Hay un elemento de eficiencia elegante al estilo de Jean-Pierre Melville para la operación, si no Michael Mann-Level Theatrics. «Fuze» comparte el Código de Honor del director francés entre los hombres, sin importar qué lado de la ley habitan, como se ve en películas como «The Red Circle» y «Ejército de sombras».

Además de una muerte impactante (cuando Trantter cambia de bombas neutralizantes cerca de eliminar las amenazas con su rifle de largo alcance), la acción es lo suficientemente entretenida en el momento, pero no especialmente memorable. La escena más explosiva no es la que esperas, sino la coda en la que aprendemos por qué tres personajes son tan inquebrantablemente leales, cuando todos los demás parecen estar listos para cruzarnos en la primera oportunidad. Es en ese momento que se establece la espoleta de la película. ¿Puede Trantter o alguien detenerlo?