Una batalla tras otra tiene $ 3.1 millones en avances

Para Warner Bros., ha sido un éxito de taquilla tras otro, pero la racha del estudio de aperturas exitosas se pondrá a prueba con el director Paul Thomas Anderson y Leonardo DiCaprio‘s «Una batalla tras otra«Este fin de semana. Hasta ahora, ha ganado $ 3.1 millones en vistas previas del jueves.

Se proyecta que el thriller de acción épico abrirá entre $ 20 millones a $ 25 millones este fin de semana. Eso está a la par con el último fin de semana de apertura de DiCaprio, «Killers of the Flower Moon», dirigido por Martin Scorsese en 2023 y coprotagonizó a Robert de Niro.

Star Power de DiCaprio, las credenciales de Anderson como autor y revisiones favorables tendrán que trabajar horas extras para «una batalla tras otra» en la taquilla, porque tiene un alto precio de $ 130 millones. Necesitará aproximadamente $ 300 millones para alcanzar el punto de equilibrio. La película más taquillera de Anderson de su carrera es «There Will Be Blood» de 2007, que ganó $ 76.4 millones a nivel mundial. Warner Bros. ‘ La racha de películas podría aliviar parte de la presión de taquilla, considerando que sus últimas siete películas se abrieron por encima de $ 40 millones. Esa lista incluye «una película de Minecraft», «Sinners», «Final Destination Bloodlines», «F1: The Movie» (que el estudio distribuyó para Apple), «Superman», «Armas» y «The Conjuring: Last Rites».

En «One Battle After Otro», DiCaprio interpreta a un revolucionario revolucionario que lucha por criar a su hija adolescente como enemigo de sus pasados. El elenco incluye a Sean Penn, Teyana Taylor, Benicio del Toro, Regina Hall, Chase Infiniti y más.

También abriendo este fin de semana la película con clasificación G de Universal «Gabby’s Dollhouse», que apunta a una apertura de $ 12 millones a $ 15 millones. La película familiar se basa en la exitosa serie de Netflix para preescolares, e ganó $ 700,000 en vistas previas. «The Strangers: Capítulo 2» de Lionsgate, la segunda entrega de la trilogía de terror reiniciada, está en camino de ganar $ 6 millones a $ 8 millones.