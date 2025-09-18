Una batalla tras otra refleja el extremismo del mundo

Paul Thomas Anderson‘s «Una batalla tras otra«Se ha recibido con algunos de los más aclamados del año. Pero la característica, descrito en VariedadRevisión Como una «visión fascinante de la América del estado policial», es más que una multitud y crítica.

Según Star Leonardo DiCaprioQuien interpreta a un ex revolucionario paranoico que vive fuera de la red, la película refleja la naturaleza cada vez más polarizada de la sociedad actual.

«Tiene un espejo para la sociedad y habla sobre la división en nuestra cultura y el hecho de que hay tanta polaridad». Le dijo a la BBC, Agregando que, aunque no creía que «una batalla tras otra» tenga un mensaje central, presenta como «interesante corriente subterránea sobre el extremismo» y fue «político sin hacer que se sintiera como medicina».

También protagonizada por Sean Penn, Benicio Del Toro, Chase Infiniti, Regina Hall y Teyana Taylor, la película es un éxito de taquilla de acción negra cómica. La historia se desarrolla en un EE. UU. Que se ha convertido en un estado policial fascista donde los inmigrantes son redondeados y colocados en centros de detención y donde un grupo de guerrillas de trapo intenta interrumpir el régimen autoritario.

Para DiCaprio, que marca su primera colaboración con Anderson, también «encuentra la humanidad en todos los personajes centrales», a pesar de sus marcadas diferencias. «Se trata de las personas en la película y los personajes, soy un protagonista defectuoso, puedes relacionarte con ellos y sus luchas y eso no es algo fácil de hacer».

Tal ha sido la respuesta, «One Battle After Another» ha corrido a la disputa para muchos como un contendiente de premios de la Academia Sur-Fire, siguiendo los pasos de las películas anteriores de Anderson «Regalic Pizza», que fue nominado para tres Oscar en 2022 y «Phantom Thread», que consiguió seis nominaciones en 2018, ganando al mejor diseño de casos.

De su director, DiCaprio dijo que Anderson había «hecho muchas películas, pero en este, realmente lo hizo».