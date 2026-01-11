«Una batalla tras otra» protagonistas

“Paul Thomas Anderson”Una batalla tras otra” lideró con tres victorias en el 2026 Premios AARP de Películas para Adultosllevándose a casa premios al mejor guionista (Anderson), mejor reparto y mejor actriz de reparto (Regina Hall). Los premios anuales, que celebran el entretenimiento hecho por y para personas de 50 años en adelante, se entregaron el sábado en el Beverly Wilshire de Los Ángeles. La ceremonia completa se estrenará en “Great Performances” de PBS el 22 de febrero.

Después de «Una batalla tras otra», «Sentimental Value» de Joachim Trier recibió dos premios a la mejor película en lengua extranjera y a la mejor película intergeneracional. En el frente televisivo, “The Pitt” lideró con dos victorias como mejor serie de televisión o serie limitada y una victoria como mejor actor para la estrella Noah Wyle. “Hamnet”, de Chloé Zhao, se llevó a casa el premio a la mejor película/mejor película para adultos.

<br />

Vea la lista completa de nominados y ganadores a continuación.

Mejor película/Mejor película para adultos

“Hamnet” – Ganador

“Una casa de dinamita”

“Una batalla tras otra”

“Pecadores”

“Tren de sueños”

Mejor Actriz

Laura Dern (“¿Está encendida esta cosa?”) – Ganadora

Jodie Foster (“Una vida privada”)

Lucy Liu (“Rosemead”)

Julia Roberts (“Después de la caza”)

y June Squibb (“Eleanor la Grande”)

Mejor Actor

George Clooney (“Jay Kelly”) – Ganador

Leonardo DiCaprio (“Una batalla tras otra”)

Joel Edgerton (“El tren de los sueños”)

Ethan Hawke (“Luna Azul”)

Dwayne Johnson (“La máquina aplastante”)

Mejor actriz de reparto

Regina Hall (“Una batalla tras otra”) – Ganadora

Amy Madigan (“Armas”)

Helen Mirren (“Adiós junio”)

Gwyneth Paltrow (“Marty Supremo”)

Sigourney Weaver (“Avatar: Fuego y Ceniza”)

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro (“Una batalla tras otra”)

Delroy Lindo (“Sinners”) – Ganador

Sean Penn (“Una batalla tras otra”)

Michael Shannon (“Núremberg”)

Stellan Skarsgård (“Valor sentimental”)

Mejor director

Paul Thomas Anderson (“Una batalla tras otra”)

Kathryn Bigelow (“Una casa de dinamita”)

Scott Cooper (“Springsteen: Líbrame de la nada”)

Guillermo del Toro (“Frankenstein”) – Ganador

Spike Lee (“Los 2 más altos y los más bajos”)

Mejor guionista

Paul Thomas Anderson (“Una batalla tras otra”) – Ganador

Noah Baumbach y Emily Mortimer (“Jay Kelly”)

Bradley Cooper, Will Arnett y Mark Chappell (“¿Está encendido esto?”)

Julian Fellowes (“Downton Abbey: La gran final”)

James Vanderbilt (“Núremberg”)

Mejor reparto

“Una casa de dinamita”

“Jay Kelly”

“Núremberg”

“Una batalla tras otra” – Ganador

“Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out”

Mejor película intergeneracional

“Leonor la Grande”

“El autobús perdido”

“Familia de alquiler”

“Rosamead”

“Valor Sentimental” – Ganador

Mejor película de época

“El cable del hombre muerto”

“Marty Supremo”

“Núremberg”

“Pecadores”

“Springsteen: Líbrame de la nada” – Ganador

Mejor Documental

“Convertirse en Led Zeppelin”

«Encubrir»

“Mi mamá Jayne” – Ganador

«Riefenstahl»

“Stiller y Meara: Nada está perdido”

Mejor película en lengua extranjera

“Fue sólo un accidente”

“No hay otra opción”

«Nueva ola»

«El agente secreto»

“Valor sentimental” – Ganador

Mejor Serie de TV o Serie Limitada

«Adolescencia»

“Trucos”

“El Pitt” – Ganador

“El Estudio”

“El Loto Blanco”

Mejor actor (TELEVISOR)

Walton Goggins (“El loto blanco”)

Stephen Graham (“Adolescencia”)

Gary Oldman (“Caballos lentos”)

Pedro Pascal (“El último de nosotros”)

Noah Wyle (“The Pitt”) – Ganador

Mejor Actriz (TELEVISOR)