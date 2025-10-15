‘Una batalla tras otra’ perderá 100 millones de dólares en cines

Todos los lunes por la mañana, Mark O’Meara, propietario de un cine con sede en Virginia, analiza minuciosamente los ingresos brutos para ver cómo se proyectan los estrenos más recientes en su área. El fin de semana pasado no ofreció mucho que celebrar ya que algunos contendientes al Oscar con buenas críticas colapsaron en la taquilla.

A24”La máquina aplastante«, una película biográfica deportiva protagonizada por Dwayne Johnson como el luchador de MMA Mark Kerr, «murió bastante rápido», informa O’Meara. Mientras tanto, «a nadie le fue muy bien con ‘techador,’”, una comedia dramática protagonizada por Channing Tatum.

«Fue muy lento», dice O’Meara. «Pensé que las películas eran buenas. Hubo mucha publicidad sobre ellas que simplemente no sucedió».

El área metropolitana de DC no fue el único lugar donde esas películas no lograron conectar. «Roofman» debutó con unos míseros 8 millones de dólares, mientras que «Smashing Machine» sufrió una brutal caída del 70% en su segundo estreno, lo que llevó los ingresos a 10,1 millones de dólares. En cuanto a otras películas dirigidas a adultos, «El beso de la Mujer Araña», una adaptación musical con un presupuesto de 34 millones de dólares protagonizada por Jennifer López, fracasó con 850.000 dólares, aunque en muchos menos cines que la película de Tatum.

Incluso «Una batalla tras otra» de Paul Thomas Anderson, dirigida por Leonardo DiCaprio, tuvo problemas para destacar a pesar de ser aclamada como una obra maestra generacional. Aunque la recaudación global de 140 millones de dólares es impresionante para una película original, con clasificación R y de casi tres horas de duración, “One Battle” requiere aproximadamente 300 millones de dólares para alcanzar el punto de equilibrio. Esto se debe a que Warner Bros. gastó más de 130 millones de dólares en producción y 70 millones de dólares en esfuerzos de promoción, y las ventas de entradas generalmente se dividen al 50% entre los estudios y los operadores de salas de cine. Mientras tanto, DiCaprio normalmente obtiene el primer dólar bruto de sus películas, lo que significa que obtiene un porcentaje de los ingresos de taquilla antes de que el estudio recupere los costos.

«Estas películas de prestigio no han logrado crear una sensación de FOMO entre el público», dice el analista de taquilla de Fandango, Shawn Robbins. «No estaban lo suficientemente eventosizados».

Robbins también se pregunta si el público ha sido entrenado para esperar los estrenos en streaming para ver ciertas películas, particularmente aquellas que no presentan superhéroes, dinosaurios merodeadores o pirotecnia al estilo de Christopher Nolan. Desde COVID, los estudios han reducido la cantidad de tiempo que las películas están disponibles exclusivamente en los cines de 90 días a, en algunos casos, un par de semanas.

«La gente espera que estas películas estén disponibles en casa mucho antes de lo que solían estar», dice.

En el caso de “Roofman”, respaldada por Paramount Pictures y Miramax, un presupuesto reducido de 19 millones de dólares significa que las pérdidas serán mínimas. Otros premios recientes no tendrán tanta suerte. «Una batalla tras otra», que está montando una campaña multimillonaria para los Oscar, va camino de perder 100 millones de dólares, según ejecutivos de estudios con conocimiento de la economía de películas de tamaño similar. Un portavoz de Warner Bros. rechazó esas estimaciones y señaló que la compañía ha disfrutado de un año exitoso en taquilla con éxitos como “Sinners” y “A Minecraft Movie”.

“Warner Bros. refuta Variedades fuentes anónimas y sus estimaciones desinformadas», dice un portavoz del estudio. «Las películas de todo el catálogo del estudio, incluida ‘One Battle After Another’, han logrado una recompensa financiera en 2025 con más de 4 mil millones de dólares recaudados hasta la fecha».

La cifra de 4 mil millones de dólares se refiere a ingresos de taquilla, no a ganancias. Sin embargo, Warner Bros.’ La lista de triunfos de 2025 ayuda a compensar una pérdida como “One Battle”. Y se espera que la película de Anderson sea una de las principales ganadoras de los Oscar, lo que la hace valiosa para la compañía más allá del balance. A principios de otoño, una fuente de Warner Bros. fijó las ganancias cinematográficas en lo que va del año en aproximadamente 600 millones de dólares antes de contar un gran ganador en “The Conjuring: Last Rites” y un perdedor en “One Battle After Another”.

Con “The Smashing Machine”, el fracaso expone de manera inquietante los riesgos de la nueva estrategia corporativa de A24. En 2024, el estudio independiente completó una ronda de financiación que fijó su valoración en 3.500 millones de dólares. La compañía ha utilizado el capital para respaldar una serie de películas mucho más caras. “The Smashing Machine”, por ejemplo, tiene un precio de 50 millones de dólares, decenas de millones de dólares más que una película independiente típica. Mientras tanto, el drama sobre tenis de mesa dirigido por Timothée Chalamet, “Marty Supreme”, que se estrenará en diciembre tiene un presupuesto de 70 millones de dólares, lo que la convierte en la película más cara en la historia del estudio. A24 claramente quiere hacer el tipo de películas de presupuesto medio que los grandes estudios han abandonado, pero los mayores gastos significan que los fracasos dolerán más.

A24 mitigó parte del riesgo de “The Smashing Machine” vendiendo los derechos extranjeros. Los ejecutivos de los estudios rivales creen que eso limita las pérdidas de la película a aproximadamente 10 millones de dólares, pero dejará un mal sabor de boca a los socios extranjeros del estudio, quienes cargarán con la mayor parte del dolor.

«Ésta es una quiebra épica», dice un ejecutivo independiente rival. «A24 se cubrió, pero a todos los demás a nivel internacional les dieron una paliza. Es posible que no quieran volver al pozo otra vez».

Aunque algunas películas para adultos están pasando por momentos más difíciles, los analistas esperan que los estudios sigan realizándolas. Creen que se necesitarán películas de todas las formas y tamaños para impulsar la asistencia al cine a niveles prepandémicos. Los ingresos siguen estando aproximadamente un 20% por detrás de los de 2019.

«Los consumidores van al cine un par de veces al año como máximo. Se sienten atraídos por lo que conocen: secuelas, precuelas y spin-offs de los que es menos probable que se vayan decepcionados», dice Eric Wold, analista de Texas Capital Securities. «Siempre ha sido difícil para los estudios poner mucho en propiedad intelectual original. El riesgo de fracaso es mayor».