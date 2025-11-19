Una batalla tras otra ‘La mejor película que he visto’

Jennifer Lorenzo está elogiando el tema de Paul Thomas Anderson «Una batalla tras otra”, calificando el thriller de acción como “la mejor película que he visto en mi vida”.

En el último episodio de BAFTA y “BAFTA Playback” de Samsung Lawrence compartió escenas significativas de algunos de sus trabajos anteriores, incluidos “Winter’s Bone” y su último proyecto “Die My Love”, así como de sus películas favoritas. Presentamos el momento de “Una batalla tras otra” cuando leonardo dicaprio está hablando por un teléfono público luchando por recordar la contraseña del «punto de encuentro», dijo Lawrence: «Esta es la mejor película que he visto en mi vida. Es ‘Una batalla tras otra'».

La ganadora del Oscar continuó diciendo que «no recuerdo un momento en el que haya tenido una experiencia como esa en el cine, y fue compartida».

Ella continuó: «Cuando terminó, todos aplaudieron. Seguí agradeciendo a mi esposo una y otra vez porque había reservado los boletos, como con dos semanas de anticipación, y no pude decir nada más que simplemente, gracias por esa experiencia».

La última epopeya de Anderson sigue a un exrevolucionario (DiCaprio) que se ve obligado a regresar a su antiguo estilo de vida combativo cuando él y su hija (Chase Infiniti) son perseguidos por un oficial militar corrupto (Sean Penn). La película de dos horas y 42 minutos fue ampliamente aclamada por la crítica y ha sido considerada una de las favoritas al Oscar.

Lawrence instó a los espectadores: «Tienen que verla en los cines. Creo que es un ritmo imposible de mantener. No hay un minuto extra, en ningún momento se alarga». Añadió que Anderson «tiene tantos personajes dentro de él, y todos son tan viscerales, tan reales que estás tan vivo y estás en ello. Cada personaje que eres, los conoces y los ves».

También elogió las actuaciones de la película, específicamente la de Penn. “Quiero decir, Leo, obviamente, pero quiero decir, Dios mío”, dijo Lawrence sobre la interpretación de Penn del coronel Steven J. Lockjaw.

Mire el episodio completo de Lawrence de “BAFTA Playback” a continuación.