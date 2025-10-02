Una batalla tras otra, Hamnet y el debate de los Oscar de la masculinidad

El Oscar Siempre he sido la sesión de terapia más glamorosa de Hollywood, donde la industria pone al descubierto su psique colectiva bajo las luces Klieg de la alfombra roja. La próxima temporada de premios podría reducir un poco más, reflejando un mundo en evolución mientras cristalizan alrededor de una división cultural que divide a Estados Unidos. ¿Será este un enfrentamiento entre las epopeyas musculosas y bañadas en acción y los retratos de fragilidad emocional de susurros?

En una esquina, flexionando el músculo de su autor, se encuentra Paul Thomas Anderson con «Una batalla tras otra«, Una epopeya de Leonardo DiCaprio que prácticamente se ve con el machismo. Anderson nunca ha sido tímido para explorar la masculinidad, pero esta película marca su entrada más sin electricidad de testosterona desde que Daniel Day-Lewis estaba bebiendo batidos y drenaciones de los aceites en» allí habrá sangre «(2007).

Su último es un instrumento cinematográfico contundente: ruidoso, cargado y lleno de carnicería y angustia ideológica. Si lees las hojas de té en las redes sociales, los críticos ya lo han agrupado junto a los vencedores de la Mejor Película, como el «Gladiador» empapado de Blood de Ridley Scott (2000) y el igualmente sangriento de Martin Scorsese «The Departed» (2006).

En el extremo opuesto del espectro, tenemos historias que son mucho más vulnerables, donde la violencia es emocional e infligida en un registro diferente. Chloé Zhao, regresando a la Fray de Oscar con «Hamnet«Una adaptación de la novela de Maggie O’Farrell, rastrea el dolor de Shakespeare y su esposa después de la muerte de su hijo. Después de su triunfo con el» Nomadland «meditativo (2020), Zhao una vez más favorece la excavación conmovedora sobre Spectacle, elaborando algo devastador.

La conversación cultural sobre la masculinidad rara vez se ha cobrado más. Tampoco es este un binario de género cansado. Las mujeres «masculinas» están siendo conducidas en parte por las mujeres. Kathryn Bigelow, la primera mujer en ganar al mejor director de «The Hurt Locker» (2009), regresa con el thriller político «A House of Dynamite». El regalo de Bigelow está convirtiendo el caos en personaje, y lo hace nuevamente aquí, mostrando al caos con la misma urgencia que alimentó «Zero Dark Thirty» (2012).

El ganador del Oscar, James Cameron, continúa su búsqueda de la escala con «Avatar: Fire and Ash», la última entrada en su saga de ciencia ficción visualmente abrumadora, mientras que Joseph Kosinski sigue «Top Gun: Maverick» con el éxito de verano «F1», un drama de carreras de pulsos de brad pitt. Los efectos visuales y prácticos pueden ser herramientas poderosas para hipnotizar a los votantes de la academia.

Luego está la artillería del conjunto «sensible». «Wicked: For Good» de Jon M. Chu, el segundo capítulo de su adaptación de Broadway de dos partes, seguramente traerá grandeza teatral y pirotecnia vocal a través de Cynthia Erivo y Ariana Grande. «Kiss of the Spider Woman» de Bill Connon, con Diego Luna, Tonatiuh y Jennifer López, reinventa el clásico literario queer con una nueva resonancia musical y piezas amigables con el Oscar.

Global Cinema agrega opciones para ambos lados. El thriller brasileño de Kleber Mendonça Filho «The Secret Agent» es una exploración tensa de vigilancia y resistencia. Por el contrario, de Noruega es el «valor sentimental» de Joachim Trier, un devastador drama familiar que lleva una historia de arrepentimiento y perdón.

Lo que hace que la dicotomía de este año sea más que una tendencia de género es cómo refleja el momento cultural más grande. En una era en la que la masculinidad se siente cada vez más frágil y la empatía está bajo ataque, la mejor carrera de imágenes es a menudo un referéndum sobre la dirección de la política global. ¿Qué tipo de historias quiere honrar Hollywood?

Una victoria para el melodrama de la milicia de Anderson o la epopeya tecnológica de Cameron sugeriría que los Oscar se inclinan hacia películas que se definen por su tamaño, ruido y ambición. Una victoria para la pieza de período íntimo de Zhao o un musical lágrima implicaría algo completamente diferente: un abrazo de la verdad emocional, la delicadeza y las narrativas sin miedo a lidiar con otro tipo de dolor psíquico.

La academia podría ir de cualquier manera, dependiendo de dónde se sienta el mundo cuando los votantes emiten su voto. Han coronado epopeyas y se rompen como «Oppenheimer» (2023) un año y recompensaron milagros tranquilos como «Coda» de Siân Heder (2021) otro. Los Oscar luchan, en tiempo real, con sus propios valores, e incluso miran más allá de las películas.

Los premios de la Academia tienen un espejo para la sociedad. ¿Qué vemos cuando lo investigamos?

Las predicciones Oscar actualizadas de esta semana están a continuación.

*** = Ganador predicho

(Todos los nominados predichos a continuación están en orden alfabético)

Mejor foto

«Hamnet» (características de enfoque) ***

«A House of Dynamite» (Netflix)

«Fue solo un accidente» (neón)

«Jay Kelly» (Netflix)

«Marty Supreme» (A24)

«No hay otra opción» (neón)

«Una batalla tras otra» (Warner Bros.)

«Valor sentimental» (neón)

«Pecadores» (Warner Bros.)

«Wicked: For Good» (Universal Pictures)

Director

Paul Thomas Anderson, «Una batalla tras otra» (Warner Bros.) ***

Jon M. Chu, «Wicked: For Good» (Universal Pictures)

Ryan Coogler, «Pecadores» (Warner Bros.)

Jafar Panahi, «Fue solo un accidente» (neón)

Chloé Zhao, «Hamnet» (características de enfoque)

Actor

Timothée Chalamet, «Marty Supreme» (A24)

Leonardo DiCaprio, «Una batalla tras otra» (Warner Bros.)

Ethan Hawke, «Blue Moon» (Sony Pictures Classics)

Dwayne Johnson, «The Smashing Machine» (A24)

Wagner Moura, «El agente secreto» (neón) ***

Actriz

Jessie Buckley, «Hamnet» (características de enfoque) ***

Cynthia Erivo, «Wicked: For Good» (Universal Pictures)

Chase Infiniti, «Una batalla tras otra» (Warner Bros.)

Renate Reinsve, «Valor sentimental» (neón)

Emma Stone, «Bugonia» (características de enfoque)

Actor de apoyo

William H. Macy, «Train Dreams» (Netflix)

Paul Mescal, «Hamnet» (características de enfoque)

Sean Penn, «Una batalla tras otra» (Warner Bros.)

Adam Sandler, «Jay Kelly» (Netflix)

Stellan Skarsgård, «Valor sentimental» (neón) ***

Actriz de reparto

Emily Blunt, «The Smashing Machine» (A24)

Ariana Grande, «Wicked: For Good» (Universal Pictures)

Regina Hall, «Una batalla tras otra» (Warner Bros.)

Kate Hudson, «Song Sung Blue» (características de enfoque) ***

Teyana Taylor, «Una batalla tras otra» (Warner Bros.)

Guión original

«¿Está esto encendido?» (Searchlight Pictures) – Will Arnett, Mark Chappell, Bradley Cooper

«Fue solo un accidente» (neón) – Jafar Panahi

«Jay Kelly» (Netflix) – Noah Baumbach, Emily Mortimer

«Valor sentimental» (neón) – Joachim Trier y Eskil Vogt ***

«Sinners» (Warner Bros.) – Ryan Coogler

Guión adaptado

«Hamnet» (características de enfoque) – Chloé Zhao ***

«No otra elección» (neón)-Park Chan-wook, Lee Kyoung-MI, Lee Ja-Hye, Don McKellar

«Una batalla tras otra» (Warner Bros.) – Paul Thomas Anderson

«Song Sung Blue» (Focus Feature) – Craig Brewer

«Train Dreams» (Netflix) – Clint Bentley y Greg Kwedar

Fundición

«Hamnet» (características de enfoque) – Nina Gold

«A House of Dynamite» (Netflix) – Susanne Scheel

«Una batalla tras otra» (Warner Bros.) – Cassandra Kulukundis

«Valor sentimental» (neón) – Yngvill Kolset Haga y Avy Kaufman

«Sinners» (Warner Bros.) – Francine Maisler ***

Característica animada

«Arco» (neón)

«En tus sueños» (Netflix)

«Kpop Demon Hunters» (Netflix) ***

«Little Amélie o el personaje de la lluvia» (Gkids)

«Zootopia 2» (Walt Disney Pictures)

Diseño de producción

«Avatar: Fire and Ash» (Studios del siglo XX)

«Frankenstein» (Netflix)

«Hamnet» (características de enfoque)

«Pecadores» (Warner Bros.)

«Wicked: For Good» (Universal Pictures) ***

Cinematografía

«Hamnet» (características de enfoque)

«Una batalla tras otra» (Warner Bros.)

«Pecadores» (Warner Bros.) ***

«Train Dreams» (Netflix)

«Wicked: For Good» (Universal Pictures)

Diseño de vestuario

«Frankenstein» (Netflix)

«Hamnet» (características de enfoque)

«Kiss of the Spider Woman» (Atracciones de Lionsgate/Roadside)

«Pecadores» (Warner Bros.)

«Wicked: For Good» (Universal Pictures) ***

Edición cinematográfica

«Hamnet» (características de enfoque)

«A House of Dynamite» (Netflix)

«Una batalla tras otra» (Warner Bros.) ***

«Pecadores» (Warner Bros.)

«Wicked: For Good» (Universal Pictures)

Maquillaje y peinado

«Frankenstein» (Netflix)

«Una batalla tras otra» (Warner Bros.)

«Pecadores» (Warner Bros.)

«The Smashing Machine» (A24) ***

«Wicked: For Good» (Universal Pictures)

Sonido

«F1» (Apple Original Films/Warner Bros.)

«A House of Dynamite» (Netflix)

«Una batalla tras otra» (Warner Bros.) ***

«Springsteen: Entrez Me From Nowhere» (Studios del siglo XX)

«Wicked: For Good» (Universal Pictures)

Efectos visuales

«Avatar: Fire and Ash» (Studios del siglo XX) ***

«F1» (Apple Original Films/Warner Bros.)

«Misión: Imposible – The Final Reckoning» (Paramount Pictures)

«Superman» (Warner Bros.)

«Wicked: For Good» (Universal Pictures)

Puntaje original

«Hamnet» (características de enfoque) – Max Richter

«Hedda» (Amazon MGM Studios) – Hildur Guðnadóttir

«A House of Dynamite» (Netflix) – Volker Bertelmann

«Una batalla después de otro» (Warner Bros.) – Jonny Greenwood

«Sinners» (Warner Bros.) – Ludwig Göransson ***

Canción original

«Dorado» de «Kpop Demon Hunters» (Netflix) ***

«Te mentí» de «pecadores» (Warner Bros.)

«Train Dreams» de «Train Dreams» (Netflix)

«The Girl in the Bubble» de «Wicked: For Good» (Universal Pictures)

«Zoo» de «Zootopia 2» (Walt Disney Pictures)

Característica documental

«The Alabama Solution» (HBO Documentary Films)

«The Eyes of Ghana» (adquisición de EE. UU. TBD)

«The Perfect Vecin» (Netflix) ***

«La historia de Silyan» (National Geographic)

«2000 metros a Andriivka» (PBS)

Característica internacional

«Fue solo un accidente» de Francia (neón) ***

«No otra opción» de Corea del Sur (neón)

«El agente secreto» de Brasil (neón)

«Valor sentimental» de Noruega (neón)

«The Voice of Hind Rajab» de Túnez (distribuidor estadounidense TBD)

Top 4 líderes proyectados de los Oscar (películas): «Una batalla tras otra» (14); «Wicked: For Good» (12); «Hamnet» y «pecadores» (11); «Valor sentimental» (6)

Top 5 Líderes Oscar proyectados (Studios): Warner Bros. (28); Netflix (18); Neón (17); Características de enfoque (14)