‘Una batalla tras otra’ fija la fecha máxima de lanzamiento de HBO en streaming

“Una batalla tras otra”pronto estará disponible para ver en casa. La película de Paul Thomas Anderson protagonizada por leonardo di caprio debutará en HBO Max el 19 de diciembre.

Protagonizada por DiCaprio, Sean Penn, Teyana Taylor, Regina Hall, Benicio del Toro y Chase Infiniti, “One Battle After Another” sigue a un revolucionario fracasado que debe salvar a su hija adolescente después de que sea secuestrada por un despiadado oficial del ejército. La película está ligeramente inspirada en la novela «Vineland» de Thomas Pynchon de 1990.

Después de su estreno el 26 de septiembre, “One Battle After Another” recibió grandes elogios de la crítica por su historia, dirección y actuaciones. Se espera que sea una de las principales candidatas al Oscar en la entrega de premios del próximo año y recientemente obtuvo 9 nominaciones líderes en la industria en los Globos de Oro, incluida la de mejor película.

En Reseña de Variety, crítico de cine jefe Owen Gleiberman calificó “Una batalla tras otra” como una “visión fascinante de un estado policial en Estados Unidos” y elogió a Anderson por ofrecer “el tipo de giros y vueltas que alimentan a la audiencia, dándonos la sensación infantil de que no tenemos idea de lo que viene después”.

Gleiberman pasó a denominar “One Battle” la mejor película de 2025escribiendo: «La mejor película de Paul Thomas Anderson desde ‘Boogie Nights’ es una aventura distópica de relevancia espeluznante y desesperación inquietante. Es al mismo tiempo un thriller político, una película de persecución valiente, una sátira del mundo al revés, una historia de amor entre padre e hija conmovedoramente tensa y, más que eso, una película que nos planta en la cueva paranoica de la ansiedad que es la vida en una sociedad autocrática, en este caso una que refleja asombrosamente lo que está sucediendo en nuestros propios Estados desunidos”.

“One Battle After Another” ha recaudado 204 millones de dólares en taquilla en todo el mundo, lo que la convierte en la película más taquillera de la carrera como director de Anderson.