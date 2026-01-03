Una batalla tras otra contra los pecadores

el 31 Premios de elección de la crítica Llega el domingo con Chelsea Handler listo para regresar como anfitrión. Este año, “Sinners” de Ryan Coogler lidera el recuento de nominaciones con 17 nominaciones, pero Variedad proyecta una gran noche para Paul Thomas Anderson”Una batalla tras otra”cuando los ganadores se anuncien en vivo por E!

“One Battle” se proyecta para llevarse la mejor película, director y guión adaptado. Sin embargo, también pronosticamos que “Sinners”, la epopeya con tintes vampíricos, se llevará a casa la mayor cantidad de trofeos, seis de los cuales incluyen el guión original de Coogler.

MARTY SUPREME, Timothee Chalamet, 2025. © A24 / Cortesía Colección Everett Cortesía de la colección Everett

Las expectativas actuales para las carreras de actores sugieren una noche fuerte para un cuarteto de actuaciones ligadas a cuatro películas diferentes: Timothée Chalamet por “Marty Supreme”, Jessie Buckley por “Hamnet”, Benicio del Toro por “One Battle After Another” y Amy Madigan por “Weapons”. Si ese cuarteto se mantiene, sería señal de una carrera más fluida y abierta y reflejaría un amplio entusiasmo en todo el nivel superior en lugar de convertir la ceremonia en una coronación de una sola película.

Aún así, las carreras de actuación son donde las sorpresas tienden a vivir. El premio al mejor actor tiene dos alternativas obvias con narrativas dignas de ganar y focos de apoyo apasionados: Leonardo DiCaprio por “One Battle” y Ethan Hawke por “Blue Moon”. La categoría de mejor actriz también está preparada para un aumento tardío, con Rose Byrne en “If I Had Legs I’d Kick You” representando el tipo de elección anticipada de los críticos que puede sorprender si la votación se divide.

El actor secundario tiene su propia volatilidad, con Stellan Skarsgård por “Sentimental Value” y Sean Penn por “One Battle After Another”, ambos posicionados como spoilers creíbles. Y la actriz de reparto puede ser la categoría más álgida de la noche, con Ariana Grande por “Wicked: For Good” y Teyana Taylor por “One Battle After Another” como las amenazas más destacadas para cualquier presunto favorito. Incluso Inga Ibsdotter Lilleaas tiene la oportunidad de echarse a perder.

La Critics Choice Association, compuesta por aproximadamente 575 miembros votantes, ha servido históricamente como un barómetro confiable del impulso de los Oscar. La ganadora del año pasado a mejor película, “Anora”, utilizó su victoria en el CCA para reafirmarse en la carrera después de quedar fuera de los premios Golden Globe y SAG, y finalmente llevó ese impulso a la gloria de los premios de la Academia. Sin embargo, este es un momento diferente ya que marca la primera ceremonia importante de premios del año y la votación de los Oscar comenzará el 12 de enero. Un gran discurso y una gran victoria pueden cambiar las reglas del juego en una carrera tan reñida.

A continuación se encuentran las categorías de los ganadores previstos.

Película

Mejor película: “Una batalla tras otra” (Alternativo: “Pecadores”)

“Una batalla tras otra” (Alternativo: “Pecadores”) Mejor Director: Paul Thomas Anderson, “Una batalla tras otra” (Suplente: Ryan Coogler, “Sinners”)

Paul Thomas Anderson, “Una batalla tras otra” (Suplente: Ryan Coogler, “Sinners”) Mejor actor: Timothée Chalamet, “Marty Supremo” (Alternativo: Leonardo DiCaprio, “Una batalla tras otra”)

Timothée Chalamet, “Marty Supremo” (Alternativo: Leonardo DiCaprio, “Una batalla tras otra”) Mejor actriz: Jessie Buckley, “Hamnet” (Alternativo: Rose Byrne, “Si tuviera piernas te patearía”)

Jessie Buckley, “Hamnet” (Alternativo: Rose Byrne, “Si tuviera piernas te patearía”) Mejor actor de reparto: Benicio del Toro, “Una batalla tras otra” (Suplente: Stellan Skarsgård, “Valor sentimental”)

Benicio del Toro, “Una batalla tras otra” (Suplente: Stellan Skarsgård, “Valor sentimental”) Mejor actriz de reparto: Amy Madigan, «Armas» (Suplente: Ariana Grande, “Wicked: For Good”)

Amy Madigan, «Armas» (Suplente: Ariana Grande, “Wicked: For Good”) Mejor guión original: Ryan Coogler, “Pecadores” (Suplente: Ronald Bronstein y Josh Safdie, “Marty Supreme”)

Ryan Coogler, “Pecadores” (Suplente: Ronald Bronstein y Josh Safdie, “Marty Supreme”) Mejor guión adaptado: Paul Thomas Anderson, “Una batalla tras otra” (Suplente: Chloé Zhao y Maggie O’Farrell, “Hamnet”)

Paul Thomas Anderson, “Una batalla tras otra” (Suplente: Chloé Zhao y Maggie O’Farrell, “Hamnet”) Mejor Intérprete Joven: Miles Caton, “Pecadores” (Suplente: Jacobi Jupe, “Hamnet”)

Miles Caton, “Pecadores” (Suplente: Jacobi Jupe, “Hamnet”) Mejor reparto y reparto: “Pecadores” (Alternativo: “Hamnet”)

“Pecadores” (Alternativo: “Hamnet”) Mejor Comedia: «El arma desnuda» (Alternativo: “El plan fenicio”)

«El arma desnuda» (Alternativo: “El plan fenicio”) Mejor película animada: “Cazadores de demonios del KPop” (Alternativo: “Zootopia 2”)

“Cazadores de demonios del KPop” (Alternativo: “Zootopia 2”) Mejor diseño de producción: “Frankenstein” (Alternativo: “Pecadores”)

“Frankenstein” (Alternativo: “Pecadores”) Mejor Fotografía: “Pecadores” (Alternativo: “Una batalla tras otra”)

“Pecadores” (Alternativo: “Una batalla tras otra”) Mejor diseño de vestuario: “Malvados: para siempre” (Alternativo: “Pecadores”)

“Malvados: para siempre” (Alternativo: “Pecadores”) Mejor edición: “Marty Supremo” (Alternativo: “Una batalla tras otra”)

“Marty Supremo” (Alternativo: “Una batalla tras otra”) Mejor peinado y maquillaje: “Armas” (Alternativo: “Malvado: Para siempre”)

“Armas” (Alternativo: “Malvado: Para siempre”) Mejor sonido: “Pecadores” (Alternativo: “F1”)

“Pecadores” (Alternativo: “F1”) Mejores efectos visuales: “Avatar: Fuego y Ceniza” (Alternativo: “F1”)

“Avatar: Fuego y Ceniza” (Alternativo: “F1”) Mejor puntuación: “Pecadores” (Alternativo: “Una batalla tras otra”)

“Pecadores” (Alternativo: “Una batalla tras otra”) Mejor Canción: “Golden” de “KPop Demon Hunters” (Alternativo: “La chica de la burbuja”, “Wicked: For Good”)

“Golden” de “KPop Demon Hunters” (Alternativo: “La chica de la burbuja”, “Wicked: For Good”) Mejor Película en Lengua Extranjera: «Fue sólo un accidente» (Alternativo: “El agente secreto”)

Televisión