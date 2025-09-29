‘Una batalla tras otra’ bancos de boca en boca para conducir taquilla

En el episodio de hoy de «»Variedad diaria» Variedad El mazor a la taquilla Rebecca Rubin desglosa la actuación de primer fin de semana de «Una batalla tras otra. » La Buzzy Leonardo DiCaprio tuvo un buen pero no un gran comienzo en general, incluso cuando los hombres acudieron en masa. Variedad El corresponsal internacional John Hopewell informa sobre las estrellas, incluidos Jennifer Lawrence, el zumbido de la industria, las películas y el hermoso local que define el San Sebastián Festival de cine en la costa de España.