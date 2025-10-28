Una batalla tras otra, Adam Sandler

La épica de acción de gran presupuesto de Paul Thomas Anderson”Una batalla tras otra” lidera la edición de este año Premios Gotham nominaciones con seis menciones, incluidas las de mejor película y actuación para Benicio Del Toro, Teyana Taylor y el actor revelación Chase Infiniti.

Este es el tercer año desde que la organización eliminó el límite presupuestario para la consideración de premios. En años anteriores, para ser elegible para Gothams, el presupuesto de una película no podía exceder los 35 millones de dólares. Los ganadores anteriores de mejores películas incluyen “Spotlight” (2015), “Moonlight” (2016) y “Everything Everywhere All at Once” (2022), las cuales ganaron el premio a la mejor película en los Oscar. La eliminación de los límites presupuestarios esencialmente no fue un factor en 2024, ya que el único nominado de una película de gran presupuesto fue Ryan Gosling por “Barbie”. Ahora, con el presupuesto de “One Battle” superando los 130 millones de dólares, se siente fuera de lugar entre los títulos independientes más pequeños de sus categorías.

Las otras películas nominadas a mejor película, que ya suma 10 nominaciones, incluyen “Bugonia”, “East of Wall”, “Familiar Touch”, “Hamnet”, “If I Had Legs I’d Kick You”, “Lurker”, “Sorry, Baby”, “The Testament of Ann Lee” y “Tren de sueños.”

Además de «Una batalla tras otra», varios contendientes importantes obtuvieron múltiples nominaciones. La categoría de mejor director incluye a Mary Bronstein (“If I Had Legs I’d Kick You”), Jafar Panahi (“It Was Just an Accident”), Kelly Reichardt (“The Mastermind”), Paul Thomas Anderson (“One Battle After Another”) y Oliver Laxe (“Sirât”).

La alineación de actores principales, que está en su cuarto año como categoría de género neutral, cuenta con la favorita a mejor actriz Jessie Buckley (“Hamnet”) y otros aspirantes a actores como Lee Byung-hun (“No Other Choice”), Rose Byrne (“If I Had Legs I’d Kick You”), Ethan Hawke (“Blue Moon”), Jennifer Lawrence (“Die My Love”) y Amanda Seyfried. (“The Testament of Ann Lee”) y Tessa Thompson (“Hedda”) entre otros.

Los nominados a interpretación de reparto incluyen el trabajo transformador de Jacob Elordi como el Monstruo en “Frankenstein”, el actor destacado de “Sinners” Wunmi Mosaku y el ex ganador de Gotham como actor Adam Sandler por su papel en “Jay Kelly”.

Entre los artistas destacados se incluyen A$AP Rocky (“Highest 2 Lowest”), Sebiye Behtiyar (“Preparation for the Next Life”), Chase Infiniti (“One Battle After Another”), Abou Sangaré (“Souleymane’s Story”) y Tonatiuh (“El beso de la Mujer Araña”).

Entre las omisiones notables se encuentran “Sentimental Value”, la candidata noruega al Oscar en película internacional y mejor película, junto con su estrella, Renate Reinsve. Otros contendientes como “Marty Supreme” e “Is This Thing On?” no se presentaron porque no se terminaron a tiempo para que los miembros del comité votaran.

Los nominados fueron seleccionados por comités de críticos de cine, periodistas, programadores y curadores, y los ganadores finales fueron determinados por jurados separados de cineastas, productores, editores y actores.

Jeffrey Sharp, director ejecutivo del Gotham Film & Media Institute, elogió a los nominados de este año por su creatividad y diversidad de narraciones. «Los nominados de este año celebran un año extraordinario de logros cinematográficos, definido por narraciones originales y audaces, éxitos en festivales y cineastas cuya visión independiente se extiende a través de estudios y transmisores», dijo Sharp en un comunicado. «Estos nominados y nuestros Gotham Tributes reflejan a los cineastas e intérpretes más destacados del año y encarnan la comunidad que ha definido a The Gothams durante 35 años».

Vea la lista completa de nominaciones a continuación.

Tren de sueños. (Destacado) El director Clint Bentley y Joel Edgerton como Robert Grainier en Train Dreams. Cr. Daniel Schaefer/BBP Tren Sueños. LLC. © 2025. Daniel Schaefer/BBP Tren Sueños. LLC.

Mejor característica

“Bugonia” (Fatonia) – Ari Aster, Ed Guiney, Lars Knudsen, Largy Kyungboum Ko, Yorgos Lathimos, Mikiy Lee y Andrew Lowe, Emma Stone, productores.

“East of Wall” (Sony Pictures Classics) – Kate Beecroft, Shannon Moss, Melanie Ramsayer, Lila Yacoub, productores

“Familiar Touch” (Music Box Films) – Alexandra Byer, Sarah Friedland, Matthew Thurm, productores

“Hamnet” (Focus Features) – Nicolas Gonda, Pippa Harris, Liza Marshall, Sam Mendes, Steven Spielberg, productores

“Si tuviera piernas te patearía” (A24) — Ronald Bronstein, Eli Bush, Richie Doyle, Conor Hannon, Sara Murphy, Josh Safdie, Ryan Zacarias, productores

“Lurker” (Mubi) – Galen Core, Archie Madekwe, Marc Marrie, Charlie McDowell, Francesco Melzi d’Eril, Duncan Montgomery, Alex Orlovsky, Olmo Schnabel, Jack Selby, productores

“Una batalla tras otra” (Warner Bros. Pictures) – Paul Thomas Anderson, Sara Murphy, Adam Somner, productores

“Lo siento, bebé” (A24) – Mark Ceryak, Barry Jenkins, Adele Romanski, productores

“El testamento de Ann Lee” (Searchlight Pictures) – Brady Corbet, Mona Fastvold, Joshua Horsfield, Gregory Jankilevitsch, Mark Lampert, Lillian LaSalle, Andrew Morrison, Viktória Petrányi, Klaudia Smieja-Rostworowska, productores

“Train Dreams” (Netflix) – Michael Heimler, Will Janowitz, Marissa McMahon, Ashley Schlaifer, Teddy Schwarzman, productores

Mejor largometraje internacional

“Fue solo un accidente” (Neón) – Philippe Martin, Jafar Panahi, productores

“No Other Choice” (Neon) – Park Chan-wook, Alexandre Gavras, Michèle Ray Gavras, Back Jisun, productores

“Nouvelle Vague” (Netflix) – Laurent Pétin, Michèle Pétin, productores

“Resurrection” (Janus Films) – Charles Gillibert, Yang Lele, Shan Zuolong, productores

“Sound of Falling” (Mubi) – Lucas Schmidt, Maren Schmitt, productores

Mejor largometraje documental

“2000 metros hasta Andriivka” (PBS), dirigida por Mstyslav Chernov; Raney Aronson-Rath, Mstyslav Chernov, Michelle Mizner, productores

“BLKNWS: Términos y condiciones” (Rich Spirit) – dirigida por Kahlil Joseph; Onye Anyanwu, Kahlil Joseph, David Linde, Anikah McLaren, James Shani, Steven Soderbergh, productores

“Mis amigos indeseables: Parte I – Último aire en Moscú” (autodistribuido) — dirigida y producida por Julia Loktev

“El vecino perfecto” (Netflix) – dirigida por Geeta Gandbhir; Sam Bisbee, Geeta Gandbhir, Nikon Kwantu, Alisa Payne, productores

“Pon tu alma en tu mano y camina” (Kino Lorber) – dirigida por Sepideh Farsi; Javad Djavahery, Sepideh Farsi, productores

Mejor director

Mary Bronstein, “Si tuviera piernas te patearía” (A24)

Jafar Panahi, “Fue sólo un accidente” (Neón)

Kelly Reichardt, “El cerebro” (Mubi)

Paul Thomas Anderson, “Una batalla tras otra” (Warner Bros. Pictures)

Oliver Laxe, “Sirât” (Neón)

Director innovador

Constance Tsang, “Palacio del Sol Azul” (Mubi)

Carson Lund, “Eephus” (Películas de Music Box)

Sarah Friedland, “Familiar Touch” (Music Box Films)

Akinola Davies Jr., “La sombra de mi padre” (Mubi)

Harris Dickinson, “Erizo” (1-2 Especial)

Mejor guión original

“Si tuviera piernas, te patearía” (A24), escrito por Mary Bronstein

“Fue solo un accidente” (Neon) – escrito por Jafar Panahi

“El agente secreto” (Neón) – escrito por Kleber Mendonça Filho

“Lo siento, bebé” (A24) – escrito por Eva Victor

“Sonido de caída” (Mubi) – Escrito por Louise Peter, Mascha Schilinski

Mejor guión adaptado

“No Other Choice” (Neon) – escrito por Park Chan-wook, Lee Kyoung-mi, Jahye Lee, Don McKellar

“Una batalla tras otra” (Warner Bros. Pictures) – escrito por Paul Thomas Anderson

“Pillion” (A24) – escrito por Harry Lighton

“Preparación para la próxima vida” (Orion Pictures/Amazon MGM Studios) – escrito por Martyna Majok

“Train Dreams” (Netflix) – escrito por Clint Bentley, Greg Kwedar

Excelente rendimiento de liderazgo

Jessie Buckley, “Hamnet” (Funciones de enfoque)

Lee Byunng-hun, “No

Rose Byrne, «Si tuviera piernas, te patearía» (A24)

Sopé Dìrísù, “La sombra de mi padre” (Mubi)

Ethan Hawke, “Luna Azul” (Sony Pictures Classics)

Jennifer Lawrence, “Muere mi amor” (Mubi)

Wagner Moura, “El agente secreto” (Neón)

Josh O’Connor, «El cerebro» (Mubi)

Amanda Seyfried, “El testamento de Ann Lee” (Searchlight Pictures)

Tessa Thompson, “Hedda” (Orion Pictures/Amazon MGM Studios)

Excelente rendimiento de soporte

Benicio Del Toro, “Una batalla tras otra” (Warner Bros. Pictures)

Jacob Elordi, “Frankenstein” (Netflix)

Inga Ibsdotter Lilleaas, “Valor sentimental” (Neón)

Indya Moore, “Padre Madre Hermana Hermano” (Mubi)

Wunmi Mosaku, “Sinners” (Walner Bros. Pictures)

Adam Sandler, “Jay Kelly” (Netflix)

Andrew Scott, “Luna Azul” (Sony Pictures Classics)

Alexander Skarsgård, “Pasajero” (A24)

Stellan Skarsgård, “Valor sentimental” (Neón)

Teyana Taylor, “Una batalla tras otra” (Warner Bros. Pictures)

Artista innovador