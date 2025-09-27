‘Una batalla después de otro’ toma $ 8.8 millones de apertura

Warner Bros.‘»Una batalla tras otra«Tomó $ 8.8 millones en todo el viernes y se avisaron de 3.634 ubicaciones en América del Norte. Ese recorrido incluye brutos de las proyecciones anticipadas de los fanáticos del martes, que reprodujeron auditorios de gran formato premium.

El estudio no pellizcó en centavos para Paul Thomas Anderson y Leonardo DiCaprioLa acción de la acción hiper-contemporánea, gastando más de $ 130 millones antes de una campaña de marketing global. Para el crédito del director, Anderson entregó los bienes. «Una batalla después de otro» ya tiene la estatura de un clásico moderno entre los críticos, posicionándose instantáneamente como un peso pesado de la temporada de premios. Además de eso, se reproduce como un Crowdleaser, con la firma de encuestas de películas Cinema Score que encuesta una excelente calificación «A». Compare que la calificación «C» de Anderson ahora sea querida «Boogie Nights» en 1997. También es el puntaje más alto de DiCaprio del servicio desde que «Titanic» consiguió un «A+» en ese mismo año.

Toda esa exageración de prestigio coincide con el despliegue teatral de la película, que incluye IMAX y otros formatos grandes premium. También hay exhibiciones en 70 mm, IMAX 70 mm e incluso cuatro lugares que se proyectan en el formato de larga duración Vistavision, en la que Anderson filmó la película. Todas esas opciones vienen con precios de boletos de lujo, aumentando los brutos.

Por ahora, «One Battle» está en ritmo para aterrizar dentro del seguimiento previo a la semana para una apertura entre $ 20 millones y $ 25 millones. Best Case son críticas brillantes y la gran relevancia de la película entre los espectadores durante una semana tras otra. Pero con un debut ligero, «One Battle» tiene que unir un fenómeno de boca en boca, además de un sorteo significativo en el extranjero, para obtener ganancias en los cines.

Al menos no se necesitará mucho para que la película termine como el lanzamiento teatral más grande de Anderson, quien mostró conciencia con una grieta sobre ser «desafiado a la taquilla» en una entrevista de agosto en Esquire. El éxito principal del escritor y director es su querida crítica de 2007 «There Will Be Blood», que terminó con $ 40 millones nacionales y $ 76 millones en todo el mundo. Para Warner Bros., el estudio viene de siete películas consecutivas que se abren por encima de $ 40 millones nacionales – Un primer histórico en Hollywood. «One Battle» viene como una verificación de calor de taquilla.

En un verdadero contraste de contraprogramación, Universal está abriendo la calificación G-Gabby’s Dollhouse: The Movie «en 3,500 ubicaciones, observando un segundo lugar en el segundo lugar después de ganar $ 4.3 millones en el viernes y vistas previas. Las proyecciones ahora están en una apertura de $ 13.6 millones, aterrizando entre el seguimiento previo a la semana por $ 12 millones a $ 15 millones. La producción de animación de DreamWorks está buscando un éxito teatral para adaptar la popular serie animada de Netflix «Gabby’s Dollhouse», que ha aumentado 11 temporadas desde que debutó en 2021. La versión de pantalla grande, que combina elementos de acción en vivo y de animación, cuesta $ 32 millones para producir. Querrá quedarse en los cines, aunque está jugando muy bien para su audiencia, con una calificación «A+» de la partitura de cine.

También abriendo este fin de semana, Lionsgate está inclinando «The Strangers: Capítulo II», la entrada central en lo que se supone que es una trilogía contenida y dirigida por Renny Harlin para la propiedad de terror. La continuación de la invasión de la casa ganó $ 2.4 millones en el viernes y se avisaron desde 2,690 ubicaciones, con proyecciones para la apertura de tres días ahora alrededor de $ 5.6 millones. Ese sería menos de la mitad del debut de $ 11.8 millones que «The Strangers: Capítulo I» se ganó en mayo de 2024.

La primera entrega no fue un éxito entre los críticos y las reseñas son igual de mal para el seguimiento, incluso después de que un productor contado Screalrant que la secuela realizó un significado de «mejora» de «mejoras» después de la liberación del «Capítulo I». El público tampoco está impresionado, con una puntuación de cine en una calificación difícil «C-«. Aún así, la película costó una luz de $ 8.5 millones para producir. Lionsgate tiene planes de lanzar «Capítulo III» en algún momento.

Después de superar las listas domésticas durante dos fines de semana, Sony y Crunchyroll «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle» se desliza al tercer lugar después de ganar otros $ 1.8 millones el viernes. Está buscando un tercer fin de semana de $ 6.8 millones, un 61%menos. Estas brutos son en gran medida una cereza en la cima de «Infinity Castle» después de su histórico fin de semana de apertura impulsado por los fanáticos. La película de la épica está buscando alcanzar un total nacional de $ 117.8 millones hasta el domingo, actualmente clasificándose como el 15º lanzamiento en América del Norte de 2025, una estatura que parecía impensable para una película de anime durante décadas.

Warner Bros. también está compitiendo por el bronce, con «The Conjuring: Last Rites», que expulsan Otros $ 1.9 millones el viernes, un 46% menos que su total diario hace una semana. La nueva secuela de terror de línea parece alcanzar los $ 161 millones durante su cuarto fin de semana de lanzamiento, un excelente resultado contra su precio de $ 55 millones. Mientras que «Last Rites» se comercializó como el capítulo final para los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, es difícil imaginar que la propiedad haya terminado después de entregar su mayor éxito teatral.

También es de destacar que la película de terror de fútbol de Universal «Him» está perdiendo mucho terreno en su salida de segundo año, picado con una caída proyectada del 71% después de malas críticas. Parece alcanzar un total nacional de $ 20.9 millones hasta su segundo fin de semana, un resultado menos que deseable contra un presupuesto de producción de $ 27 millones. El «A Big Bold Beauty Journey» de Sony también se está desvaneciendo rápidamente, mirando una salida de segundo año de $ 1.2 millones después de cráter en su apertura. El recorrido doméstico proyectado de 10 días es de $ 5.9 millones para el proyecto de $ 45 millones.