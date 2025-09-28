‘Una batalla después de otro’ se abre a $ 21 millones

El thriller de acción cómica del director Paul Thomas Anderson «Una batalla tras otra«Tomó las listas de taquilla en su debut, recolectando $ 22.4 millones de 3,634 teatros norteamericanos durante el fin de semana. La película, protagonizada por Leonardo DiCaprio como un ex revolucionario en la carrera, agregó otros $ 26.1 millones internacionalmente por un cuento global de $ 48.5 millones.

Los expertos en taquilla se mezclan sobre qué hacer con esos resultados iniciales. Un debut bajo de $ 20 millones es decepcionante para una película que cuesta más de $ 130 millones para producir y otros $ 70 millones para el mercado. Y «una batalla tras otra» ciertamente requiere una gran participación, aproximadamente $ 300 millones a nivel mundial, para romper el punto de equilibrio teatralmente.

Pero la película con clasificación R es original (y casi tres horas) y no disfruta de la audiencia incorporada que beneficia a la tarifa de la franquicia como «Superman» o «Jurassic World: Rebirth». Construir emoción (y hacer que la gente compre un boleto) puede llevar tiempo. Además, Warner Bros. sigue desafiando las expectativas de taquilla, generando éxitos de todas las formas y tamaños de la «película de Minecraft» centrada en el niño y «Superman» hasta los «pecadores», «armas» y «The Conjuring: Last Rites» desde abril.

El boca a boca positivo es clave para inspirar el nivel de poder de permanencia necesario para justificar los gastos altos del estudio del estudio. En ese sentido, «una batalla después de otro» ha sido recibida con gran entusiasmo por el público (calificando una calificación «A» en encuestas de salida de cinemacore) y críticos (un promedio de tomates podridos del 96%), lo que debería ser una buena señal para su carrera teatral. Los formatos grandes premium como Imax, Dolby y Vistavision, que cuestan más que el boleto promedio, también ayudará a reforzar sus ganancias.

«Una batalla después de otro» probará la quiebabilidad de la taquilla de DiCaprio. (Aunque Anderson, el director de «Boogie Nights», «Magnolia» y «The Master», es considerado uno de los mejores cineastas de su generación, sus películas no suelen ser comerciales. «Inception» y «The Revenant», fue más recientemente en la pantalla en «Killers of the Flower Moon» de 2023. Esa película, dirigida por Martin Scorsese y coprotagonizada por Robert De Niro, abrió a $ 23 millones y terminó su carrera con $ 68 millones a nivel nacional y $ 158 millones a nivel mundial.

¿»Una batalla tras otra», que se abrió a continuación «Killers of the Flower Moon», finalmente demostrará ser la oferta más comercial? Dicaprio, la novela de Thomas Pynchon, «Vineland», DiCaprio protagoniza «One Battle After Otro» como Bob Ferguson, un revolucionario lavado que vive fuera de la red con su hija, Willa (Newcomer Chase Infiniti), hasta que un enemigo (interpretado por Sean Penn) resulta y amenaza para separarse de la familia.

«One Battle After Otro» se enfrentó a dos compañeros recién llegados, «Gabby’s Dollhouse: The Movie» de Universal, y la slasher de Lionsgate, «The Strangers: Capítulo 2».

«Gabby’s Dollhouse» debutó en el segundo lugar con $ 13.5 millones de 3.500 teatros norteamericanos, directamente en línea con las proyecciones. La película con clasificación G, basada en la exitosa serie de Netflix dirigida a preescolares, obtuvo una codiciada calificación «A+» en las encuestas de salida de Cinemascore, que podría extender su vida teatral. Universal gastó $ 32 millones en costos de producción.

«The Strangers: Capítulo 2» aterrizó en el número 5 con $ 5.9 millones de 2.650 teatros en su primer fin de semana de lanzamiento. Eso está muy por debajo de la entrega anterior de la serie, «The Strangers: Capítulo 1» de 2024. El primer reinicio de Slasher se lanzó a $ 12 millones en 2024 y finalmente ganó $ 48 millones a nivel mundial. Aunque es poco probable que la secuela esté cerca de esas alturas de taquilla, la película cuesta $ 8.5 millones para producir.

Eso es un alivio para Lionsgate porque las revisiones y el boca a boca probablemente no ayuden a la película a quedarse en la pantalla grande. «The Strangers: Capítulo 2» fue criticado por el público y los críticos, quienes cargaron la película con una calificación «C-» en CinemaScore y Brutal 18% en Rotten Tomatoes. Renny Harlin dirigió el seguimiento, que trae de vuelta los maníacos enmascarados en el centro de la primera entrega. Cuando descubren que una de sus víctimas (Madelaine Petsch) todavía está viva, regresan para terminar el trabajo.

El Smash de Anime de Sony «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle» y «The Conjuring: Last Rites» completaron los cinco primeros.

El tercer lugar fue para «Demon Slayer» con $ 7.1 millones de 2,984 lugares durante el fin de semana. Se ha convertido en un gran éxito para dormir, generando $ 118.1 millones a nivel nacional después de tres fines de semana. Ya es la película de anime más grande en la historia de la taquilla de América del Norte.

«Conjuring» aterrizó en el puesto número 4 con $ 6.9 millones. La secuela paranormal también está rompiendo récords con $ 161.5 millones a nivel nacional y $ 435 millones a nivel mundial, con mucho la mayor entrega en la franquicia paranormal de larga duración.

