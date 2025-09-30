‘Una batalla después de otra’ lidera el Reino Unido, Irlanda Box Office

Warner Bros. ‘ «Una batalla tras otraSe abrió en el número 1 en la taquilla del Reino Unido e Irlanda con £ 2.4 millones ($ 3.3 millones), según ComScore.

El evento de Disney reedición «Hamilton (10 aniversario) «cantó su camino hacia un sólido debut número 2 con $ 2.4 millones.

Universal «Downton Abbey: el gran final«Continuó atrayendo al público en su tercer fin de semana, agregando $ 1.8 millones por un total de $ 18.1 millones.

Warner Bros. ‘ «The Conjuring: Últimos ritos«Ocupó el cuarto lugar con $ 1.1 millones, lo que lleva su total acumulativo a $ 22.1 millones. Lionsgate UK» The Long Walk «ocupó el quinto lugar, tomando $ 630,000 por un total de $ 4.9 millones.

«The Roses» de Disney siguió en el número 6 con $ 466,000, llegando a $ 12.4 millones en general. La secuela de terror «The Strangers: Capítulo 2» de Lionsgate UK entró en el número 7 con $ 448,000, mientras que la película de idioma telugu de Dreamz Entertainment «They Call It Hele OG» debutó en octavo en octavo con $ 439,000.

El éxito de anime «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle», lanzado por Sony Pictures, cayó al noveno, ganando $ 436,000 por un total de $ 8.4 millones. Completando el Top 10, «The Bad Guys 2» de Universal agregó $ 318,000, elevando su total a $ 18.3 millones.

Entre los próximos lanzamientos, el 1 de octubre, la lanzamiento de Trafalgar trae dos conciertos de BTS remasterizados a los cines: «BTS 2021 Muster Sowoozoo» y «BTS 2019 ‘Love Yourself: Speak Yourself’ London», ambos dirigidos por Jo Hyeongseok y tocando en 100+ ubicaciones. El mismo día, las imágenes de pantalla se extienden «The Story of Skids: Scotland’s No.1 Punk Band», un documental de Mark Sloper con Richard Jobson, mientras que Dreamz Entertainment Bows Rishab Shetty es la muy esperada precuela india «Kantara a Legend: Capítulo 1».

El 2 de octubre ve el lanzamiento del romance de Bollywood «Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari» a través de Peligingers Entertainment, junto con «Radiohead x Nosferatu: A Symphony of Horror», un proyecto de fusión experimental distribuido por Cinemalive. El clásico de terror «The Curse of Frankenstein», dirigido por Terence Fisher y protagonizada por Peter Cushing y Christopher Lee, regresa en una restauración 4K de Hammer/Icon.

Una pizarra llena llena de gente llega el 3 de octubre, dirigida por amplios lanzamientos «él», un thriller universal de Justin tipping protagonizado por Marlon Wayans, Julia Fox y Tyriq Withers, y «The Smashing Machine», el drama de Benny Safdie para los distribuidores de películas de entretenimiento protagonizada por Dwayne Johnson y Emily. Otros aspectos destacados incluyen a Jackie Chan y Tony Leung Ka-Fai en «The Shadow’s Edge» de Trinity Cineasia, «Mr. Blake At Your Service» de Trinity Cineasia, Gilles Legardinier «Mr. Blake at His Service», protagonizada por John Malkovich, Fanny Ardant y Émilie Dequenne, a través de Vertigo, y Audrey Lamy Starrer «The Kitchen Brigade» de Tull Stories.

También se abren «Don’t Let’s Go to the Dogs Tonight», un drama de Sony dirigido por Embeth Davidtz y Lexi Venter; Universal «él»; y «Strange Journey: The Story of Rocky Horror», un documental de entretenimiento de caleidoscopio que revisa el musical de culto con Richard O’Brien, Tim Curry y Susan Sarandon. «Urchin» de Picturehouse Entertainment y el activista de Dartmouth Films Doc «Power Station» amplían la alineación.

Las reediciones de aniversario también son parte de la oferta de la semana. Park Circus celebra a James Bond con un relanzamiento del 30 aniversario de «Goldeneye» el 5 de octubre, mientras que Disney devuelve «Avatar: The Way of Water» de James Cameron a los cines. La lanzamiento de Trafalgar continúa su programación de conciertos con «BTS 2019 y 2021 Maratón de conciertos» y el «2025 Valorant Champions Tour: Finales in Cinema».