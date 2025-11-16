Una bagatela y un placer culpable

En «Una película navideña muy de Jonas”, una bagatela navideña sintética cuyo principal activo es que sabe e incluso hace un guiño al ver hasta qué punto es una bagatela navideña sintética, una de las escenas más divertidas que ha tenido. los hermanos jonas presentarse en un hotel de Ámsterdam para ver una actuación de cabaret de Ethan, un viejo enemigo de Nick JonásEstá interpretado por Andrew Barth Feldman. Parece que los dos habían estado juntos en un espectáculo de Broadway: una versión musical de “Home Alone”, con Ethan como el personaje de Macaulay Culkin y Nick como el padre. Ethan se sintió tratado con condescendencia por la estrella del pop y los dos no se llevaban bien.

La razón por la que los Jonas han aparecido es que quieren viajar a casa en Navidad en el avión privado de Ethan. (Su propio avión de gira explotó, porque… bueno, llegaremos a eso en un minuto. Tiene algo que ver con encontrarse con Santa Claus en un bar). Ethan, sin apenas ocultar su desprecio, llama a Nick al escenario, donde los dos interpretan un dueto del espectáculo, una canción que es a la vez una balada bastante poderosa y bastante horrible (“¡Nunca más te dejaré sola en casa!”). Pero es lo suficientemente plausible como para hacerte reír. Luego, al final de la canción, el desprecio de Ethan por Nick sale a borbotones, y Andrew Barth Feldman toca esto con suficiente garbo de chico malo para hacer que tu risa se convierta en una risita.

Si te gustan las películas navideñas como a mí, habrás visto cómo el género ha evolucionado, de manera importante, durante la última década. Solía ​​ser que teníamos un puñado de ellos cada año en las salas de cine. La pantalla chica estaba reservada para lo que yo consideraba películas para televisión del tipo Hallmark, incluida alguna que otra galleta navideña kitsch como “A Very Brady Christmas” (1988). Pero el streaming cambió todo eso. La película navideña de pantalla chica es ahora una industria, con docenas de entretenimientos navideños que hacen sentir bien saliendo del procesador, casi todos ellos una combinación de lo siguiente: saludable, tonto, romántico, artificial, efervescente, reverente y demasiado iluminado, con la alegría navideña derramada como ponche de huevo con un ponche aún más espeso.

Entonces dice algo que “A Very Jonas Christmas Movie” se siente como un relleno de calcetines desechable. incluso cuando se compara al mundo navideño con clasificación G de tarifas navideñas hechas para transmisión.

La película presenta a los Jonas Brothers como versiones genialmente estilizadas de ellos mismos y los coloca en medio de un «¿Podemos llegar a casa para Navidad?» trama que es como “Aviones, trenes y automóviles” realizada con un presupuesto de streaming. Al comienzo de la película, en Londres, Will Ferrell lleva a su familia a ver la última noche de la última gira de los Jonas Brothers (el chiste es que Ferrell ama a los Jonas más que a sus propios hijos). Cuando salen del escenario, vemos que los tres han estado tocando juntos durante tanto tiempo (¡20 años!) que la emoción ha desaparecido. Ya no son estrellas del pop adolescentes. Son hombres adultos con familias que han llegado a dar por sentado su carrera y a los demás.

Quizás eso sea justo lo que cabría esperar. Pero Santa Claus (Jesse Tyler Ferguson), que aparece de incógnito como un excéntrico de barba corta y blanca que está sentado junto a Joe en un bar, se entera de los problemas de Joe y lanza una maldición instructiva sobre los hermanos: no podrán volver a casa para Navidad hasta que redescubran su vínculo y comiencen a apreciarse mutuamente nuevamente. Lo cual harán en el transcurso de 80 minutos de azarosa aventura por carretera por Europa.

Parte de “A Very Jonas Christmas Movie” es una melaza especial navideña estándar, con toda la riqueza dramática de un tronco de chimenea falso. Pero está dividido en números musicales que son fáciles de entender, ya que muchos de ellos, compuestos por Justin Tranter (y cantados con dulce vitalidad por los Jonas), parecen canciones conmovedoras de Michael Bublé. Algunos de ellos están escenificados con un guiño; Durante un número de producción ambientado en una estación de tren, los hermanos hacen una doble toma después de que los bailarines realizan un homenaje con las manos debajo de las rodillas a un movimiento que se convirtió en un meme de “Camp Rock”. Y hay un romance que no pierde el tiempo y cae en terreno vergonzoso: en el tren, Joe, el mujeriego moreno del grupo (es el único que no está casado y tiene hijos), se topa con… ¡su antiguo amor platónico de la infancia (Chloe Bennet)! ¡Quién es ahora cirujano cardíaco torácico! ¡Y acaba de romper con alguien!

El factor vergüenza casi funciona para la película. Kevin, el que nunca ha salido de Nueva Jersey, es el Ringo nerd del grupo, y está pensando en algo que necesita contarles al resto. Creemos que va a dejar la banda, pero en realidad es solo que quiere tener la oportunidad de cantar como voz principal. Y Nick, aunque es el menor de los tres hermanos, actúa como el mayor, organizando los detalles de la gira, rehaciendo el setlist, haciendo que todo suceda…y nadie lo aprecia por esto. “A Very Jonas Brothers Christmas Movie” es una película con problemas de gente muy blanca.

Sin embargo, todo eso es parte del leve placer culpable que conlleva. Los Jonas Brothers, en su estilo de adultos medio americanos con anillos de pureza, son simpáticos, en parte porque siempre están haciendo agujeros en el ego de los demás. Y la película está dispuesta a ser tonta y un poco loca, como en el episodio en el que se encuentran a bordo de un avión privado y el piloto, después de intentar tomarse selfies sexys, termina noqueado en el suelo, con el mecanismo del piloto automático apagado. Será necesario un aterrizaje forzoso en un bosque nevado y tener que gritarle a una manada de lobos para que los Jonas Brothers redescubran su amor mutuo.

Todos se sienten bastante cómodos frente a la cámara, pero para mí el actor más destacado es Nick Jonas. Lo que él tiene, que sus hermanos no tienen, es la capacidad de mantener a una audiencia curiosa e intrigada, incluso cuando no está haciendo nada; es solo una vibra, una sensación de las cosas que suceden detrás de su rostro delgado y astuto. Me gustan los Jonas Brothers y espero que continúen, especialmente si alguna vez se juntan para hacer otra canción como “Sucker”, su éxito de 2019 y la mejor canción que jamás hayan grabado. (Lo interpretan en concierto durante los créditos finales). Pero en este punto, como reconoce más o menos “A Very Jonas Christmas Movie”, son un acto antiguo. La película reafirma su lugar en el firmamento del pop, pero también me hizo pensar: si alguna vez empiezan a ser demasiado viejos para esto, Nick Jonas podría tener la pantalla grande esperándolo.