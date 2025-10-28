Una avioneta se estrella en la región de Kwale, en Kenia, y se temen 12 muertos







A avioneta se estrelló en la región costera de Kwale, en Kenia, la madrugada del martes mientras se dirigía a un popular destino turístico en la Reserva Nacional Masai Mara, y se teme que 12 personas hayan muerto, dijeron las autoridades.

El accidente ocurrió en una zona montañosa y boscosa a unos 40 kilómetros de la pista de aterrizaje de Diani, dijeron las autoridades. El comisionado del condado de Kwale, Stephen Orinde, dijo a The Associated Press que las operaciones en el lugar del accidente estaban en curso y que se proporcionarían más detalles más adelante.

El Autoridad de Aviación Civil de Kenia Dijo que 12 personas iban a bordo de la aeronave y las autoridades estaban investigando la causa del accidente.

