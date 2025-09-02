Una agenda improvisada contra el equipo nacional indonesio, una prueba para el nuevo entrenador del equipo nacional de Taiwán

Surabaya, vivo – Equipo nacional de Taiwán Comenzando una nueva era bajo el cuidado de Huang Che-Ming. El nuevo entrenador de la marca inmediatamente tuvo una prueba difícil porque tuvo que enfrentar Equipo nacional indonesio En un partido amistoso internacional el 5 de septiembre de 2025 en el estadio Bung Tomo Gelora, Surabaya.

El entrenamiento inaugural se celebró en un estadio especial de Tainan con un escuadrón que está habitado principalmente por jugadores de la Liga de Taiwán. Huang eligió reducir la combinación de jugadores de alrededor de 30 años y varios nombres jóvenes, como parte de la transición de la generación en el fútbol de Taiwán.

Inicialmente, Indonesia estaba programada para enfrentar a Kuwait. Pero después de ser cancelado, PSSI ofreció a Taiwán como oponente del partido, una oportunidad que fue recibida inmediatamente por la Federación de Fútbol de Taiwán (CTFA).

«Este partido no es simplemente una cuestión de ganar o perder, sino la oportunidad de evaluar a los jugadores senior, dar experiencia a los jóvenes y construir la base de un equipo a largo plazo», dijo Huang.

Además de centrarse en el primer equipo, CTFA también destacó el trabajo del equipo U-23 que estaba luchando en las clasificatorias de la Copa Asiática U-23 2026 en Jordania. El monitoreo continuará realizándose para que la regeneración funcione sin problemas.

El partido contra Indonesia será un momento de prueba para Taiwán: si la estrategia del nuevo entrenador puede dar una nueva esperanza, o incluso la primera prueba pesada frente a miles de partidarios de Garuda en Surabaya.