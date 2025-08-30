Una actualización de Shakespeare sin motivo para ser

William Shakespeare no dejó instrucciones sobre la forma correcta en que los futuros dramaturgos deberían decir «Aldea. » Solo tenemos el texto, que revela nuevas ideas cada vez que alguien lo recita con el director. Aneil kariaLa nueva interpretación, obtenemos el gran Arroz ahmed En el papel, que es razón suficiente para que la película exista, pero quizás sea el único en una nueva versión que podría haber elegido mejor no ser. (Ahmed anteriormente protagonizó el corto ganador del Oscar de Karia, «The Long Goodbye», que sugirió una verdadera promesa para futuras colaboraciones).

Transpuesta a Londres moderno, donde Hamlet pertenece a una familia rica de herencia india, la versión de Karia preserva el texto original, aunque abreviada, reordenada y ocasionalmente hablada por diferentes personajes por completo. El guionista Michael Lesslie supervisó esta adaptación, que conlleva reliquias desafortunadas de un tiempo anterior, no el pentámetro yámbico, que es sagrado, sino referencias a reyes y señores y una sociedad real que no se traduce un poco al mundo corporativo moderno.

Aquí, Elsinore es una corporación y el asesinato del padre de Hamlet por su tío Claudio (Art Malik) y el matrimonio apresurado con su madre Gertrude (Sheeba Chaddha) es parte de una adquisición hostil que no se siente lo suficientemente desacuerdo como para justificar el trágico baño de sangre que se produce. Filmado en un video digital mal iluminado, que suaviza las caras y distorsiona el paisaje, el aspecto portátil de la película recuerda la versión Y2K relativamente elegante de Michael Almereyda, aunque de manera similar, protagonizada por Ethan Hawke. La aldea de Ahmed es de manera similar y descontenta, aparentemente lidiando con problemas de salud mental además de los de la traición familiar.

Los personajes secundarios, como Ophelia de Morfydd Clark y su hermano Laertes (Joe Alwyn), están tan atraídos que requiere una familiaridad preexistente con la obra para que sus relaciones sean claras. Ophelia es una amiga de Hamlet desde hace mucho tiempo, pero su trágico destino tiene poco sentido en esta narración, ni el trato sangriento de Hamlet de su padre Polonio (Timothy Spall, que obtiene la escena de muerte más inquietante de la película, pero poco más que hacer).

Todas las buenas líneas van a Hamlet, a quien Ahmed encarna como un joven profundamente agitado. Cuando Claudio lo envía (a Dehli, en un raro ajuste de diálogo), Hamlet es llevado a un sitio de construcción a altas horas de la noche, letreros que dicen «Elsinore» y el graffiti que lee «podrido», donde es golpeado por los matones de su tío. Esta inesperada escena de acción trae una dosis de emoción bienvenida. Por un momento, parece que podríamos estar lidiando con una familia criminal organizada, que en realidad sería una forma bastante original de reinventar la obra.

Karia encuentra una forma única de presentar el soliloquio suicida de Hamlet: al volante de un elegante BMW, precipitando las calles de Londres, como un príncipe danés con un deseo de muerte. Gran parte de su mundo se siente sin alma, ya que Hamlet y Ofelia están rodeados de compañeros de niños ricos, tentados con cocaína y caviar, sin sentido de cómo la vida podría haber sido mejor cuando el padre de Hamlet estaba vivo. Las escenas con el fantasma (Avijit Dutt, que yacía muerto al principio, vistas más tarde a distancia) hacen poco para disipar la noción de que Hamlet está perdiendo la cabeza, aunque su «locura» se presenta con una empatía del siglo XXI por la salud mental.

Todo se acumula en un espectacular número de baile de estilo indio en el banquete de boda de Gertrude, donde el melancólico «Príncipe» instruye a los artistas que recrear el crimen para evaluar la reacción de su tío. La película alcanza su punto máximo temprano con esta escena vibrante, que es mucho más efectiva que el duelo climático, aunque la reacción de Claudio no está clara. A medida que los bailarines pantomima el asesinato, canalizando el veneno rojo sangre en el oído del rey dormido, no está claro si esto está destinado a ser cómo Claudio mató a su hermano o la versión interpretativa de Hamlet en la famosa obra de teatro por la que se nombra. Es un poco como ver una película de zombis donde no puedes evitar preguntarte si los personajes han visto una película de zombie antes, o si viven en un mundo donde es un concepto completamente nuevo.

¿Existen estos trágicos tontos en un mundo sin Shakespeare, o simplemente están condenados a repetirlo?