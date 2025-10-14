Un vuelo de Qatar Airways con destino a Hong Kong procedente de Doha se desvía a Ahmedabad







Un vuelo de Qatar Airways con destino a Hong Kong fue desviado a Ahmedabad en Gujarat el martes por la tarde después de que se desarrollara problemas técnicos en el aire, dijeron funcionarios, informó el PTI.

El vuelo QR816, que despegó del aeropuerto internacional Hamad de Doha alrededor de las 9 de la mañana, fue desviado al aeropuerto internacional Sardar Vallabhbhai Patel (SVPIA) de Ahmedabad como medida de precaución. El avión aterrizó de manera segura aproximadamente a las 2:40 pm, según funcionarios del aeropuerto.

«El desvío se realizó debido a algunos problemas técnicos detectados durante el vuelo. La aeronave aterrizó de manera segura y se realizarán todas las revisiones necesarias antes de continuar su viaje», agregó el funcionario, según informó el PTI.

Según el sitio web de Qatar Airways, se espera que la salida reprogramada hacia Hong Kong desde la Terminal 2 de Ahmedabad sea a las 5:30 pm, sujeto a una inspección completa del avión.

El parabrisas del avión se rompe antes de su llegada a Chennai

Mientras tanto, la semana pasada, una grieta en el parabrisas de un avión perteneciente al mayor avión comercial nacional, ÍndigoEl piloto detectó un avión que transportaba a 76 pasajeros desde Madurai antes de aterrizar en el aeropuerto de aquí el sábado, dijeron las autoridades.

El piloto notó la grieta en el cristal delantero e informó al controlador aéreo del aeropuerto.

Al recibir la información, se hicieron arreglos en el aeropuerto y el avión aterrizó de manera segura, dijeron, según el PTI.

El avión fue llevado a una bahía separada (Bahía nº 95) para estacionar y posteriormente los pasajeros desembarcaron de forma segura. Actualmente se están haciendo gestiones para reemplazar el parabrisas, dijeron.

Aún se desconoce la causa del incidente, dijeron.

Debido al incidente, el viaje de regreso del vuelo a Madurai fue cancelado, agregaron.

Mientras tanto, IndiGo en una declaración a PTI no mencionó las grietas en el parabrisas y solo dijo que aeronave había sido castigado por «requisito de mantenimiento».

«Se detectó una necesidad de mantenimiento en el vuelo 6E 7253 de IndiGo, que operaba de Madurai a Chennai el 10 de octubre de 2025, antes de aterrizar en su destino», dijo un portavoz de IndiGo.

«Siguiendo los procedimientos operativos estándar, el avión aterrizó de forma segura en Chennai y reanudará sus operaciones sólo después de las comprobaciones y autorizaciones necesarias», añade el comunicado.

(con entradas PTI)





