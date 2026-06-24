Un vistazo al rostro de la industria digital en la era de la inteligencia artificial

VIVA – La industria digital global está entrando en una nueva fase impulsada por el rápido desarrollo de la inteligencia artificial AI (Inteligencia Artificial). Si antes la transformación digital era sinónimo de computación en la nube, aplicaciones móviles y big data, ahora la IA está en el centro del cambio que está modificando la forma en que las empresas operan, innovan e interactúan con los clientes.

El futuro de esta profesión está al límite

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El último informe del Foro Económico Mundial (WEF), citado por VIVA el miércoles 24 de junio de 2026, muestra que la IA ya no es solo una tecnología experimental. Para 2026, muchas organizaciones comenzarán a integrar la IA en sus procesos comerciales principales y obtendrán beneficios mensurables de su implementación.

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Sin embargo, el mayor desafío ahora ya no es adoptar la IA, sino cambiar la forma en que trabajan las empresas para que puedan maximizar su potencial.

La IA se convierte en el nuevo motor de la productividad

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Los economistas miembros del Foro Económico Mundial predicen que el mayor impacto de la IA se sentirá en los sectores que dependen del conocimiento y el procesamiento de la información, como la tecnología, las finanzas, la consultoría, el derecho y la contabilidad. La IA es capaz de acelerar el proceso de investigación, el análisis de datos, la preparación de documentos y la toma de decisiones.

En el sector del desarrollo de software, los cambios son aún más visibles. Varios estudios muestran que la IA generativa ha ayudado a los programadores a completar el trabajo más rápido, desde escribir código, probar aplicaciones hasta corregir errores del sistema.

Según se informa, la productividad de los desarrolladores de software ha experimentado un aumento significativo gracias al uso de asistentes de inteligencia artificial.

De la automatización a la transformación

Las grandes empresas ya no utilizan la IA sólo para automatizar tareas sencillas. Están empezando a utilizarlo para crear nuevos modelos de negocio y aumentar la competitividad.

El WEF afirma que la ventaja competitiva futura depende no sólo de contar con tecnología de IA, sino de la capacidad de combinar la IA con otras tecnologías como la computación en la nube, el Internet de las cosas (IoT), el análisis de datos y los sistemas operativos de las empresas. Este fenómeno se conoce como convergencia tecnológica.

Se pueden ver ejemplos en la industria de servicios de tecnología de la información y las comunicaciones y en las telecomunicaciones digitales. Al igual que PT Telkom, el dividendo logrado en 2026 alcanzará el 22 por ciento, desglosado en 11,46 por ciento para el gobierno y 10,54 por ciento para los accionistas.

Esta cifra es un aumento con respecto al logro de 2025, donde los dividendos alcanzarán el 21,05 por ciento. La cifra consta de 10,96 para el gobierno y 10,08 para los accionistas.