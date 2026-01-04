Un viaje para recordar… 110 años después







Algunas historias son especiales por la forma en que te encuentran. Este llegó hace 28 años de la manera más cálida. Me encuentro pensando en ello nuevamente, ya que mañana se cumple un mes desde que falleció el narrador original, una de las personalidades más elegantes y pioneras del país.

Simone Tata me había llamado inesperadamente, con una historia fascinante que involucraba a sus ilustres suegros, Sir Ratan Tata, el hijo menor de Jamsetji Tata, y su esposa Lady Navajbai Tata, atrapados en los restos del barco de vapor SS Arabia, el 6 de noviembre de 1916. Emocionado, casi salté al escucharla preguntar: «¿Quieres detalles del episodio?»

El momento de su narración fue algo fortuito. Marzo de 1998. Exactamente cuando la fiebre del Titanic se apoderó de los cinéfilos de la ciudad, tres meses después del estreno en Hollywood del éxito épico de James Cameron. Coincidentemente se estrenó en los cines locales la misma semana en que la visionaria Sra. Tata, fuerza fundadora detrás de la icónica marca de cosméticos Lakme y la cadena minorista Westside, compartió esta importante información.

Añadió un comentario interesante al relato: su amigo Neville Wadia le había mencionado cómo, cuando tenía cinco años, estuvo una vez a bordo del mismo barco con su padre, Sir Ness Wadia.

El viaje de este transatlántico de P&O, en plena Primera Guerra Mundial, se produjo apenas cuatro años después del funesto hundimiento del Titanic. Con destino a Inglaterra, el SS Arabia fue torpedeado por un submarino alemán (abreviatura de Undersea, o Unterseeboote, como se conocía a los submarinos navales alemanes). El Arabia, sin embargo, se hundió con un precio menor; las muertes ascendieron a no más de 11 miembros de la tripulación del motor.

Pinta a Mistri.

Se creía que los pasajeros se salvaron a pesar de que su barco se había embarcado antes de Diwali en Kalichaudas. “Según los hindúes, un día poco propicio para emprender incluso un viaje corto”, escribió más tarde Pirosha Mistri, secretaria de Sir Ratan desde 1901, en The Bombay Chronicle.

Junto a los Tata y Mistri estaba el médico personal de confianza de Sir Ratan, Jivraj Mehta. Posteriormente, el reputado practicante desempeñó un papel fundamental en el movimiento por la libertad del país y se convirtió en el primer Ministro Principal de Gujarat.

También estaban con el grupo otro colega médico, una enfermera y el mayordomo de los Tata.

Una descripción del incidente se revela en una transcripción de las memorias del Dr. Mehta del Museo y Biblioteca Nehru Memorial: «Sir Ratan había caído enfermo en un viaje anterior a China y Japón, la familia deseaba que lo acompañara a Londres para recibir tratamiento. Habiendo obtenido el beneficio de la beca Tata, sentí que era mi deber responder a la llamada».

Todo estuvo bien durante algunos días después de partir en octubre de 1916. La nieta de Pirosha Mistri, Mehroo Golvala, recuerda que su madre le contó una anécdota divertida. Cuando se sirvieron los mangos Alphonso favoritos de la India, Sir Ratan y Pirosha procedieron a comérlos al estilo típico, chupando la fruta al cortarla, para disgusto de los oficiales británicos no acostumbrados a verlos.

Una calma engañosa había descendido justo antes del desastre. Mehta, el único miembro del grupo en cubierta a esa hora en particular, observó: “Aproximadamente a las 10 de la mañana [of November 6] Nuestro barco fue torpedeado. En aquella época las aguas del mar Mediterráneo eran como una lámina de cristal, sin ninguna ondulación”.

El habitual desfile de seguridad que preparaba a los pasajeros para emergencias similares había recomendado que subieran a cubierta, donde los botes salvavidas los sacarían de peligro. En contra de las instrucciones, Mehta se apresuró a subir a su grupo. Salieron para descubrir los botes de rescate secuestrados por marineros y pasajeros más rápidos. Al verlos varados, el capitán ordenó que esperara un último bote salvavidas. Fue un momento repentinamente dramático, con las cuerdas que unían este barco a punto de ser cortadas del barco.

Citando el sitio web de P&O Heritage: «El hundimiento del Arabia produjo un intercambio de cartas entre los Estados Unidos de América y Alemania, a pesar de la pérdida de vidas comparativamente leve. Se dijo que las autoridades alemanas afirmaron que el comandante del submarino había confundido los vestidos de las pasajeras con los de los soldados chinos en ruta hacia Francia».

El informe de Mehta continúa: «Primero me deslicé por Lady Navajbai, luego la enfermera, luego Sir Ratan y así sucesivamente los demás, siendo yo el último en las cuerdas». No acostumbrados al grueso grosor de las viejas cuerdas de fibra de coco, cada uno de ellos encontró que se clavaban profundamente en la piel de sus palmas. Los terribles cortes sangrantes tuvieron que ser tratados tan pronto como el bote salvavidas tocó las costas de Malta. Refiriéndose a sus manos severamente callosas, Navajbai comentó en gujarati: “Dorda par thi utartaa mara aangle-aangla chholai gaya [Lowering myself on the rope made every single finger of mine peel sorely].”

El torpedo golpeó el costado del barco donde se encontraban los depósitos de carbón, por lo que los pesados ​​trozos de carbón bloquearon parcialmente el agua que, de otro modo, podría haberse inundado instantáneamente. En consecuencia, el Arabia descendió lentamente hasta el fondo del océano. El ataque penetró en la sala de máquinas y provocó allí víctimas. Al ver que el sistema de transmisión había resultado dañado, si no destruido, por el considerable balanceo producido por el impacto, el capitán disparó cohetes con la esperanza de llamar la atención de los barcos que se encontraban en las aguas circundantes.

“Estuvimos en el bote salvavidas durante aproximadamente una hora y luego nos recogió una patrullera de pesca”, dijo Mehta. «Se nos ofreció alojamiento en sus camarotes, pero después de haber experimentado el problema de estar en los camarotes cuando el barco fue golpeado, todos permanecimos en cubierta, incluidos Sir Ratan y Lady Navajbai».

El mar voluble de repente se volvió más agitado. Los cielos de color gris oscuro comenzaron a llover a cántaros helados. Sir Ratan, que ya estaba enfermo y merecía una mayor protección contra el frío cortante que el resto, corría el máximo riesgo. Según Anjani Mehta, la hija del Dr. Mehta, su padre se apresuró a quitarse su propio abrigo y organizó ropa extra para abrigar a su paciente congelado.

Resumiendo el trauma, Pirosha Mistri registró, en frases incompletas en su diario: «Nos salvamos, pero a qué precio. Deslizándonos por gruesas cuerdas de fibra de coco y cayendo cuarenta pies en un bote salvavidas… manos destrozadas… una terrible tormenta durante treinta y seis horas después de subir a otro barco… sin comida ni agua para beber hasta que llegamos a Malta el 8 de noviembre y a Londres quince días después».

Antes de que un representante británico pudiera transportarlos a un hotel, el grupo fue llevado a un hospital para tratar las heridas supurantes de los dedos que se habían vuelto terriblemente sépticas. En Londres, Navajbai, angustiada, envió un mensaje urgente a su hermana Banoo (Lady Phiroze Sethna) pidiéndole ropa.

La nuera de Pirosha, Meheru Mistri, recordó un momento más alegre que acentuó la tristeza general. Aunque resignado a aceptar cualquier ropa disponible en una situación tan terrible, el caballero secretario con sombrero de copa todavía miraba horrorizado los calcetines amarillos más brillantes que le dieron.

La tragedia llevó a Mistri a tener que usar gafas de gran número como consecuencia del impacto, pero en su casa, en Bombay, las noticias sobre él estaban drásticamente distorsionadas. Su hijo de 11 años fue llamado a la escuela con las palabras “Pappa gujri gaya [Father has expired].” Corrió a casa llorando y encontró a mujeres afligidas reunidas con saris negros.

“Se llevaron el susto de sus vidas cuando llegó Pirosha en lugar de su cuerpo”, dice Mehroo Golvala, cerrando la página del diario del relato de su abuelo. El duelo rápidamente se convirtió en alegría. La exultante familia celebró su milagroso regreso, colgando el habitual phool-toran sobre la puerta principal de su casa y disfrutando de una banda contratada que tocaba alegres melodías.

Mientras tanto, lo más grave fue que, debido a la exposición sufrida como resultado del viaje, el Dr. Mehta desarrolló tuberculosis pulmonar. Explicó noblemente que probablemente podría haber contraído la enfermedad que atendía a los pacientes afectados de tuberculosis durante su práctica anterior en Bombay.

Por supuesto, fue Sir Ratan Tata a quien toda la saga le pasó factura. Lo que soportó fue lamentablemente irreversible. Como dijo Simone Tata: “Enfermo desde el inicio del viaje, el giro de los acontecimientos en el Arabia agravó aún más sus problemas de salud y precipitó su muerte”.

El estrés postraumático hizo que la frágil condición de Sir Ratan empeorara, hasta el punto de que un deterioro constante provocó su fallecimiento en septiembre de 1918 en St Ives, Cornwall. Fue enterrado en el cementerio Brookwood en Surrey, el lugar de descanso de su padre Jamsetji y su hermano mayor Sir Dorabji.

Navajbai adoptó a Naval Tata, padre del difunto presidente del Grupo Tata, Ratan Tata. La filantropía y el servicio comunitario por sí solos no la distinguen. El legado de liderazgo corporativo de Navajbai surgió en 1925, con la distinción de ser nombrada la primera mujer directora en la junta directiva de Tata Sons, cargo que ocupó hasta su muerte 40 años después. También fue la primera dama parsi en la junta directiva del Bombay Parsi Punchayet. Para brindar medios de vida a las mujeres pobres de la comunidad a través de un empleo significativo, Navajbai estableció el Instituto Sir Ratan Tata (RTI) en memoria de su esposo. Con una preocupación cada vez mayor por los indigentes y los desfavorecidos, presidió el Sir Ratan Tata Trust.

Esas peligrosas nubes de tormenta finalmente tuvieron un lado positivo. Que Navajbai Tata sobreviviera a esta desventura en los mares resultó ser fortuito para el mundo.

La autora y editora Meher Marfatia escribe quincenalmente sobre todo lo que la hace amar Mumbai y adorar Bombay. Puede comunicarse con ella en meher.marfatia@mid-day.com/www.meher marfatia.com





