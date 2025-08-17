Un viaje excéntrico, lo que se encuentra a través de la rural Georgia

En Alexandre KoberidzeLa ruptura de 2021 2021 «¿Qué vemos cuando miramos el cielo?» Se solicita cortésmente a la audiencia que cierre momentáneamente los ojos. El seguimiento épico inusualmente del director georgiano «,»Hoja seca,” contains no such exhortation, and for good reason: It was entirely shot on an obsolete cameraphone, resulting in images so deliberately indistinct and squelchy that you’ll want to open your eyes wider in order to puzzle them out. Defiantly peculiar and only a little overlong at three hours, “Dry Leaf” is a joy for devotees of the strange, singular and sometimes transcendent. It’s a movie to ride shotgun alongside, with the Windows en un viaje perezoso a ninguna parte en particular, eso termina llevándote a todas partes en particular.

Koberidze se abre con un montaje de gatos, tráfico peatonal, perros callejeros que se sacuden en su sueño, estatuas y árboles que arrojan largas sombras a través de los edificios. Dura solo un par de minutos, pero cuando termina, en lo que es, irrefutablemente, una hoja seca, es posible que su cerebro ya empiece a reformatear sus nociones cinematográficas de ‘hermoso’ y ‘feo’. En casi cualquier otro contexto, los fondos y bordes granulados blandos y mapa de bits (renderizado por un teléfono Sony Ericsson que se suspendió en 2011) parecería repelente, como errores. Aquí, como acompañado de un tramo de una partitura fantástica (del hermano de Koberidze, Giorgi) que suena como villanos que persiguen damiselas en una alcance de película silenciosa, se ven románticas, como misterios.

La delgada historia dice que Irakli (David Koberidze, el padre del director; este es un asunto familiar), maestro de la Universidad Deportiva local, recientemente recibió una carta de Lisa, su hija de fotógrafo deportivo, diciéndole que se va y que no lo sigue. Ignorando esa segunda parte, Irakli contacta al editor de Lisa y descubre que su tarea aún no destacada es un ensayo fotográfico sobre los estiramientos de fútbol en rurales de Georgia rural. Él resuelve volver sobre su itinerario.

Se unió a Levan (Otar Nijaradze), la compañera de Lisa en su viaje inicial a través del país. Sin embargo, la memoria de Levan es mala, y a menudo olvida exactamente a dónde fueron, lo cual es un problema. Además, Levan es invisible, lo cual no lo es. Es una condición que comparte con muchas de las personas que él e Irakli encuentran, y si estos personajes económicos son invisibles solo para nosotros, o si todos los que conocen son simplemente demasiado educados para mencionar su forma no corporal, nunca se describe claramente. Nada es, en este mundo difuso y brillante. Incluso el Irakli obviamente tangible puede, a través de una falla en los diodos rústicos de la cámara, casi desaparecer en la pelusa de un bosque o un campo. Es como el estado de ánimo de la nostalgia cálida y irónica para las personas, los lugares y los pasatiempos desaparecieron y desaparecieron, sangrando en imágenes siempre al borde de degradarse en la indescifrabilidad.

¿Tus ojos te están jugando trucos, o todos los píxeles explotados revelan y ocultan? La respuesta es sí y sí. El viaje de Levan e Irakli a través de los muchos campos de fútbol de la aldea cubiertos de Georgia, donde los postes oxidados son como tótem, se vuelve casi beckettiano en su inutilidad: nadie ha visto a Lisa. Pero cada backback cortés y una extraña digresión arrojan al menos una chispa casualmente sublime. Un plato de albaricoques maduros en una mesa es un repentino maestro holandés muerto muerto. Un sol de la tarde bajo significa que Irakli pasa el marco para ser seguido, segundos después, por su sombra. Un parche oscuro al lado de una ventana abre los ojos verdes y nos damos cuenta de que un gato negro ha estado sentado en el alféizar todo el tiempo. (Esta apariencia felina repentina refleja la repentina desaparición felina en «¿Qué vemos»; tal vez este gato negro místico es el asombroso portal de un universo de Koberidze al otro?) Y no es solo gatos. La flora y la fauna abundan e interactúan con todo, está Irakli, el tipo de persona que guarda croquetas en el automóvil para alimentar a los perros callejeros que pasan, y que retrasa su partida de un pueblo para despedirse de un burro.

Entonces, aunque la partitura a veces evoca el horror folk, y todo, desde «explosivo» hasta imágenes de CCTV de crímenes verdaderos, nos ha dado miedo a temer las ambigüedades granuladas de la imagen distorsionada y descompuesta, nunca hay mucho peligro aquí. La búsqueda de Irakli es menos misión que meandro, una que solo se queda atrás durante un tramo tardío ligeramente repetitivo, antes de que Koberidze nos devuelva. Depositándonos cuidadosamente entre los postes de su propio diseño, imita la trayectoria de una «hoja seca», un término arcano para un cierto tiro de fútbol espectacular, donde la pelota se acerca, por ejemplo, la cabeza de un portero, antes de caer, casi verticalmente, en la red.

No hay duda de «hoja seca» presenta una paradoja. Los placeres de esta película exclusivamente agradable pueden perderse en la pequeña pantalla donde sus imágenes simplemente se verán fangosas. Entonces, hecho en las cámaras más pequeñas, necesita las pantallas más grandes a pesar de que la altura de su acción es un gato que come frambuesas. Pero también es un trabajo pionero que utiliza tecnología antigua y efímera para inventar cine nuevo y eterno. La película es tan persuasiva de su propia cosmovisión caprichosa que emerger 186 minutos después es sentirse ligeramente atacada por la gran nitidez de la realidad de alta definición, y preguntarse a dónde se ha ido toda la maravilla.