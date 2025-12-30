Un viaje épico animado sin diálogos

A la deriva en el viento, los protagonistas del director japonés Momoko SetoLa curiosidad animada en 3D producida en Francia, “Dandelion’s Odyssey”, se embarca en un viaje botánico épico al espacio exterior y lejos de la tranquilidad de un planeta que se parece mucho a la Tierra que conocemos. Después de viajar a través de un agujero negro, llegan a una roca flotante diferente, donde se enfrentan a elementos duros y depredadores inesperados para poder reasentarse. El problema es que estos cosmonautas que aterrizan en un mundo por descubrir son semillas de diente de león atadas a estructuras delicadas en forma de paraguas, o pappi, compuestas por numerosas cerdas peludas.

Un testimonio del ingenioso diseño de personajes y la astuta escritura detrás de este peculiar proyecto (el guión es de Seto y Alain Layrac) es que los héroes sin rostro emocionan mucho más de lo que uno esperaría de una vegetación inanimada. Imbuidas de distintos atributos físicos, las cuatro semillas exhiben suficiente personalidad para que el público comprenda su papel en el grupo. Uno de ellos es de mayor tamaño, mientras que otro parece casi agotado, habiendo perdido la mayoría de sus cerdas. El otro par, incluido uno con un tallo o pico doblado, parece un dúo romántico.

Cada vez que sobreviven a una prueba aparentemente insuperable, los cuatro se abrazan y se ríen; sí, emiten sonidos. A pesar de que no existe diálogo, en el universo de Seto las plantas producen ruidos que comunican su estado emocional. Si bien la semilla en sí es presumiblemente la parte más importante de su taxonomía, la forma en que se mueven e interactúan entre sí y con su entorno implica que sus “caras” están en medio de las cerdas. Seto y el equipo de animación han concebido figuras entrañables a partir de sus características limitadas.

Impresionantes detalles fotorrealistas en ciertas texturas, especialmente en los primeros planos de algunas de las criaturas que las semillas errantes encuentran en este planeta que se parece mucho a la Tierra y su flora y fauna. Al principio, una rana descongelada de su sueño parece tan realista que uno podría cometer el error de pensar que es un animal real filmado en la naturaleza. Más tarde, un par de babosas que ayudan a la semilla a cruzar un paisaje árido, como camellos en el desierto, brillan vívidamente.

Sin embargo, ese nivel de detalle que engaña a la vista flaquea en tomas amplias, algunas de las cuales sufren de una iluminación plana poco favorecedora que en ciertos casos recuerda a los salvapantallas de computadora de antaño, dada su colorida artificialidad. De manera similar, a medida que las cuatro semillas flotan por la tierra, la integración entre ellas y el entorno en ocasiones resulta visualmente torpe en su ejecución, lo que hace que el espectador sea consciente de la composición.

Al ver “Dandelion’s Odyssey”, el público puede encontrar comparaciones fáciles con “Flow”, la película ganadora del Oscar de Gints Zilbalodis, no sólo porque ambas están completamente libres de diálogos, sino también porque sus narrativas siguen un arco similar. Dicho esto, la película de Seto apunta a una estética más realista. “Dandelion’s Odyssey” también se parece a “Minuscule: Valley of the Lost Ants” de 2016, otra aventura animada francesa basada en la naturaleza, en la que insectos estilizados como dibujos animados interactúan con entornos naturales.

Si bien el debut de Seto encaja dentro de este subconjunto de hazañas de observación sin palabras, la inventiva y la investigación científica probablemente involucradas para imaginar obstáculos y situaciones para que las semillas de diente de león construyan una épica convincente y de alto riesgo merece elogios, incluso si las imágenes pueden ser desiguales a veces. La visión de Seto para el planeta extranjero, donde las semillas buscan un lugar adecuado para que prospere la vida, difiere de la Tierra de manera notable. En este nuevo hogar, la vida evoluciona a una velocidad increíble (los huevos de una rana se convierten en renacuajos con la capacidad de flotar en segundos), y hay líquidos tóxicos que amenazan la viabilidad de las semillas para cumplir su propósito biológico, además de un cielo con múltiples lunas y anillos tipo Saturno.

Después de ver a los héroes valerse por sí mismos, la resolución se siente tan emotiva como las de “La tierra antes del tiempo” de Don Bluth o “Dinosaurio” de Disney, logradas con una fracción de los recursos.