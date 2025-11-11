Un tribunal permite la liberación de prisión del ex presidente francés Nicolas Sarkozy, este es el motivo

París, EN VIVO – Corte Francés aprobó el pedido de liberación del expresidente Nicolás Sarkozy de prisiónel lunes 10 de noviembre, o 20 días después de que comenzara a cumplir su condena en la prisión de La Santé el 21 de octubre para cumplir su condena por un caso de asociación delictuosa.

«El tribunal determinó que la solicitud de absolución era admisible y lo puso bajo supervisión judicial», dijo el presidente del tribunal de apelación de París, según la transmisión BFMTV.

Durante su liberación, el tribunal prohibió a Sarkozy comunicarse con el ministro de Justicia, Gérald Darmanin.

También se le prohibió salir del territorio francés porque el tribunal consideró que aún existía riesgo de presión o colusión con otros acusados, especialmente con varios testigos clave que se encontraban en el extranjero.

El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue encarcelado

Después de que se anunciara la decisión judicial, uno de los abogados de Sarkozy, Christophe Ingrain, dijo a los periodistas que el siguiente paso era afrontar un juicio de apelación en el caso de la supuesta financiación de la campaña electoral presidencial de 2007 que supuestamente procedía de Libia.

Los fiscales anteriormente apoyaron la solicitud de liberación de Sarkozy, citando su historial de cooperación y siempre presente en cada juicio. Sin embargo, todavía enfatizaron la prohibición de contacto con los acusados ​​y testigos en el caso de Libia mientras el proceso legal estuviera en curso.

En declaraciones ante el tribunal a través de un enlace de vídeo el lunes, Sarkozy describió su experiencia tras las rejas como una “pesadilla” y “muy agotadora”.

En septiembre pasado, un tribunal condenó a Sarkozy a cinco años de prisión por cargos de conspiración relacionados con la supuesta financiación de la campaña presidencial de 2007 desde Libia.

El tribunal declaró culpable a Sarkozy de cargos de conspiración criminal, pero lo absolvió de corrupción pasiva y otras formas de financiación ilegal.

Después de ser encarcelado, el equipo legal de Sarkozy presentó inmediatamente una solicitud de liberación al tribunal.

Nicolas Sarkozy fue presidente de Francia de 2007 a 2012. (Ant)