Un trabajador migrante de Garut acaba de regresar de Malasia y fue encontrado muerto en el río Citarum

Bandung, VIVA – La Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Cimahi (Satreskrim) logró descubrir el presunto caso de asesinato de una trabajadora (TKW) de Garut, con las iniciales IN (44). El cuerpo de la víctima fue encontrado previamente flotando en el río Citarum, en Java Occidental.

Este caso surgió por primera vez el miércoles 1 de octubre de 2025, cuando los vecinos informaron del descubrimiento de un cuerpo femenino no identificado en la zona del río.

El dique del río Citarum se derrumbó.

«Nosotros, junto con el equipo de Inafis de la policía de Cimahi y con el apoyo de Inafis de la policía de Java Occidental, llevamos a cabo inmediatamente una investigación de la escena del crimen. A partir de los resultados de la identificación, la víctima fue identificada como IN, un TKW que acababa de regresar de Malasia», dijo el jefe de la Unidad de Investigación Criminal del AKP de la policía de Cimahi, Teguh Kumara, cuando fue contactado el martes (14/10/2025).

Teguh dijo que la policía está investigando actualmente el motivo y la identidad del autor. Se han obtenido varias pruebas y se ha interrogado a varios testigos.

«Aún estamos desarrollando este caso. Sin embargo, lo que está claro es que se trató de un acto criminal premeditado de asesinato», añadió. (Cepi Kurnia/tvOne/Bandung)