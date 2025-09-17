Un thriller mexicano dinámico queer

A la vez genérico y altamente específico, «En la carretera«Es un título de inglés mal considerado para un entrenamiento de género de escritor mexicano de género mexicano David Pablos – Uno que sorprenderá a los espectadores que aparezcan esperando otra adaptación de Jack Kerouac. Al menos de las maneras obvias. En otros, sin embargo, la quinta característica de Pablos comparte en la gran tradición de narración de narración de América del Norte del Blacktop, con las instrucciones ilimitadas que ofrece a las almas sin amargas. Después de un camionero cansado del mundo y un impetuoso autostop gay mientras forman un vínculo peligroso y cada vez más íntimo a lo largo de las carreteras y las carreteras del norte de México, la película dirige una premisa directa hacia un territorio emocional sorprendentemente toso, revelando un corazón oscuro y manchado debajo de una superficie insultada.

Pablos se rompió en 2015 con «The Eleged Ones», un estudio riguroso e implacable de tráfico de sexo que se estrenó en un cierto respeto en Cannes y superó los premios Ariel líderes en la industria de México ese año, pero tal vez fue demasiado desesperado para avanzar mucho. Su drama queer de 2020 «Dance of the 41», mientras tanto, disfrutó de un lanzamiento global de Netflix pero un perfil de festival más bajo. Hard-bordes pero con una calidez ganada con esfuerzo, con Diego Luna entre sus productores, «On the Road» podría descifrar el mercado internacional de Arthouse después de un aparato ortopédico de Key Wins en Venecia: la mejor película en la competencia Horizons del festival y el león queer para la mejor película LGBT en todas las secciones del programa. Los distribuidores que sean raros en particular deberían interesarse en un trabajo tenso con escenas de sexo amplias, franco y francamente calientes que pueden disuadir a los compradores más gentiles.

Comienza En Medias Res Con una imagen dura que señala el estilo de confrontación directa de la película: un delicado hombre de veinte años cocesivo y arrodillado en el desierto plano y blanqueado, rociado en gasolina y al borde de ser encendido. Él es Veneno (Victor Prieto), un estafador que parece vivir permanentemente al borde de la ruina. Aparentemente, no hay hogar o familia para hablar, hace una escasa vida que atiende a los conductores de camiones masculinos en varios pitspalps salpicados por el gran seco de México en ninguna parte. Es un inframundo fluorescente de comensales de carreteras, cantinas y guaridas sexuales sucias, caracterizadas por igual por hiper-masculinidad brutal y un anhelo extrañicado y tácito. Filmado por DP Ximena Amann con un brillo brillante de sudor sobre las composiciones áridas y iluminadas por neón, este entorno es lo suficientemente vívido y volátil como para imbuir, incluso los giros de la trama esperados con incertidumbre hormigueante.

Veneno puede cumplir con el propósito de camioneros solitarios e indiscriminadores que necesitan una compañía fugaz, pero sigue siendo un extraño en su reino, vulnerable a la violencia y la explotación. Después de que un John lo rige, dejándolo alto y seco, Muñeco (Osvaldo Sánchez) le ofrece un viaje (Osvaldo Sánchez), que es un toque más amable que la mayoría de sus hermanos camioneros. De mediana edad y aparentemente heterosexual, con una esposa e hijos que ve raramente si alguna vez, Muñeco no tiene ningún problema con la sexualidad o el sustento del joven. De hecho, cuanto más viajan juntos, parece que está un poco más que bien con esas cosas.

Una atracción en ciernes entre los dos hombres es clara pero también está obligada a ambigüedades espinosas. Ya sea que Veneno ve en Muñeco una figura paterna, un padre o simplemente una marca con acceso al efectivo y drogas es un punto de tensión continuo en los procedimientos, al igual que la lucha interna de Muñeco con sus emociones, ya que su identidad hetero patriarcal flota siempre de su existencia actual. Y eso es antes que otras complicaciones neo-noir más estándar en el guión apretado y exigente de Pablos: fantasmas que cometen armas del pasado de Veneno, y el brazo largo de la ley después de un altercado fatal y fatal.

Como tal, «en el camino» funciona con la eficiencia rápida como un thriller en la superficie, pero es más nudoso y convincente como un estudio de unión queer comprometida y masculinidad acorralada en un entorno de cuello azul hiper-macho, un conflicto que resulta en todo el alquiler de sangre visceral que podría esperar, pero un buen tráfico de terneros silenciosos que no lo hace.

El rendimiento expresivamente contenido de Sánchez se basa en ese contraste, mientras actúa como un contrapunto resistente y estoico a la presencia más imprudente e imprudente de Prieto en la pantalla. Su impredecible química de empuje de empuje, no solo ilustrada sino que articuló por sus encuentros sexuales en pantalla, es el combustible principal de la película, que lo impulsa a través de tropos de película criminal que de otro modo no podría no despertar muchas sensaciones. «On the Road» es inusualmente hormonal y duro, de sangre caliente, mientras se aferra a un núcleo de Sangfroid.