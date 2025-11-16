Un terremoto de magnitud 3,5 sacude Myanmar







Un terremoto Un terremoto de magnitud 3,5 sacudió Myanmar el domingo, según un comunicado del Centro Nacional de Sismología (NCS).

Según el NCS, el terremoto ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros, lo que lo hace susceptible a réplicas.

En una publicación en X, el NCS decía: «EQ de M: 3,5, el: 16/11/2025 02:40:25 IST, Lat: 23,95 N, Long: 94,20 E, Profundidad: 10 km, Ubicación: Myanmar».

Los terremotos superficiales son más peligrosos que los más profundos debido a su mayor liberación de energía más cerca de la superficie de la Tierra, lo que provoca temblores más fuertes del suelo y un mayor daño a las estructuras y víctimas, en comparación con los terremotos más profundos, que pierden energía a medida que viajan hacia la superficie.

Anteriormente, el 14 de noviembre, un terremoto de magnitud 3,9 sacudió la región a una profundidad de 35 km.

En una publicación en X, el NCS decía: «EQ de M: 3.9, el: 14/11/2025 15:08:48 IST, Lat.: 23.87 N, Long: 94.05 E, Profundidad: 35 km, Ubicación: Myanmar».

Myanmar es vulnerable a los peligros de terremotos de magnitud moderada y grande, incluidos los peligros de tsunamis a lo largo de su extensa costa. Myanmar está atrapado entre cuatro placas tectónicas (las placas india, euroasiática, de la Sonda y de Birmania) que interactúan en procesos geológicos activos.

Tras los terremotos de magnitud 7,7 y 6,4 que azotaron el centro de Myanmar el 28 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre una serie de amenazas para la salud en rápido aumento para decenas de miles de personas desplazadas en áreas afectadas por el terremoto: tuberculosis (TB), VIH, enfermedades transmitidas por vectores y por el agua.

Una falla transformante de 1.400 kilómetros lo atraviesa Birmania y conecta el centro de expansión de Andamán con una zona de colisión en el norte llamada Falla de Sagaing.

La falla de Sagaing aumenta el riesgo sísmico para Sagaing, Mandalay, Bago y Yangon, que en conjunto representan el 46 por ciento de la población de Myanmar. Aunque Yangon está relativamente lejos del rastro de la falla, todavía sufre un riesgo significativo debido a su densa población. Por ejemplo, en 1903, un intenso terremoto de magnitud 7,0 ocurrido en Bago también azotó Yangon.

