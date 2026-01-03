Un taxista héroe da a luz a un bebé a bordo y salva a su familia en una noche fría







Un taxista de origen indio que recogió a una pareja, incluida una mujer embarazada, como pasajeros, llevó a tres personas sanas y salvas a un hospital en un fría noche de inviernocon la hembra dando a luz a bordo, informaron medios locales.

Hardeep Singh Toor, un taxista de Calgary, respondió a una llamada nocturna el sábado pasado para lo que le dijeron que era un traslado urgente a un hospital. Toor se dio cuenta de la urgencia de la situación tan pronto como vio a la pareja en apuros. Con temperaturas de alrededor de -23 grados Celsius, clima tormentoso y carreteras resbaladizas, dijo que su único objetivo era llevarlos al hospital lo más rápido y seguro posible.

A pocas cuadras del hospital, el Centro Peter Lougheed, Toor notó que las patadas y los gritos habían cesado en el asiento trasero. El bebé nació en el asiento trasero, con el edificio ya a la vista. «No me detuve. Pensé que debía llegar allí lo antes posible», dijo Toor. Tan pronto como llegaron al hospital, el personal se apresuró a ayudar a la pareja y al bebé recién nacido.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente