Un soldado del TNI fue asesinado a tiros por la OPM en la bahía de Bintuni, Papúa

Manokwari, VIVA – Un soldado TNI de la Fuerza de Tarea Yonif 410/Alugoro murió como resultado de un ataque del grupo Ejército de Liberación Nacional Papuasia Organización Papúa Occidental/Libre (TPNPB/OPM) en el distrito norte de Moskona, bahía de Bintuni, Papúa Occidental, el sábado 11 de octubre de 2025.

Responsable de Información de Kodam

En ese incidente, un soldado del TNI, el soldado jefe (Praka) Amin Nurohman, murió mientras realizaba tareas de anjangsana para los residentes locales junto con otro personal del Grupo de Trabajo Yonif 410/Alugro.

«Es cierto que hubo un ataque y tiroteo por parte del grupo TNPB/OPM Kodap IV Sorong Raya liderado por Demi Moss. Un arma perteneciente al fallecido también fue confiscada por el grupo armado», dijo Kapendam.

Según Daniel, esta acción se suma a la lista de violencia armada llevada a cabo por grupos separatistas contra las fuerzas de seguridad y civiles en la región de Papúa Occidental.

Kodam

«Este incidente muestra las formas de crueldad que los grupos armados cometen a menudo contra el TNI y la Policía Nacional y el público en general», afirmó.

Dijo que el cuerpo de Praka Amin Nurohman estaba en proceso de ser evacuado de la bahía de Bintuni a su ciudad natal en Kebumen, Java Central.

Kodam XVIII/Kasuari se compromete a perseguir y arrestar a los perpetradores. «Kodam XVIII/Kasuari se compromete a perseguir y arrestar a los autores del tiroteo», subrayó. (Hormiga)