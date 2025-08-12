¿Un segundo unido a Crystal Palace, Mees Hilgers se convirtió oficialmente en el jugador del equipo nacional de Indonesia más caro?

VIVA – Las noticias impactantes vinieron de Europa. Defensor Equipo nacional Indonesia, Mees HilgersSegún se informa, a un paso para unirse al club de la liga inglesa, Palacio de cristal. Esta información fue revelada por los medios holandeses, Twente Insite, que dijo que la fuente era bastante creíble.

«Hoy apareció en la Plataforma X, un periodista británico que dijo que Mees Hilgers camino al campeón de la Copa FA 2024/2025, Crystal Palace», escribió Twente Insite. Otro medio, WFCgroningen, también informó lo mismo y dijo que el palacio estaba en la posición principal para cazar la firma de defensores de 24 años.

Si aterriza oficialmente en Selhurst Park, Will Mees Hilgers romperá el récord de transferencia más costoso del jugador Equipo nacional indonesio? En la actualidad, el título todavía está en manos del capitán del equipo nacional, Jay Idzes, quien fue comprado por Venezia de Sassuolo por valor de 8 millones de euros (alrededor de Rp151 mil millones).

Los precios del mercado de Mees Hilgers están actualmente en 6.5 millones de euros (RP123 mil millones). Es decir, para romper el récord de Jay Idzes, el palacio debe atreverse a verter fondos por encima de los 8 millones de euros.

Rumores de la partida de Mees Hilgers de FC Twente fortalecido en la última semana. Twente acaba de traer a Lemkin Stav de Shakhtar Donetsk. Hilgers no ingresó al equipo cuando su equipo perdió 0-1 ante Pec Zwolle en el primer partido de Eredivisie 2025/2026, domingo 10 de agosto de 2025.

Se cree que la presencia de Hilgers es un paso anticipatorio si el principal defensor del palacio, Marc Guehi, se mudó a Liverpool. Si esta transferencia se realiza, Hilgers será el segundo jugador indonesio en sentir la atmósfera de la Premier League después de Jordi Amat.

