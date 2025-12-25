Un segmento sobre la política de inmigración de Donald Trump se transmite accidentalmente en una aplicación de televisión







Un segmento de noticias sobre el La administración Trump La política de inmigración que fue abruptamente retirada de 60 Minutes fue transmitida por error en una aplicación de televisión después de que la decisión de último minuto de no transmitirla desencadenó un debate público sobre la independencia periodística.

El segmento incluyó entrevistas con migrantes que fueron enviados a una famosa prisión de El Salvador llamada Centro de Confinamiento Terrorista, o CECOT, bajo

La agresiva represión del presidente Donald Trump contra la inmigración.

La historia fue extraída de Global Television Network, una de Canadá redes más grandes, pero aún se ejecutaba en la aplicación de la red. Global Television Network corrigió rápidamente el error, pero copias del mismo continuaron flotando en Internet y apareciendo antes de ser eliminadas.

