Un romance queer con revestimiento y arrastre de viento en Gales

La Lyric de Rihanna Inmortal instantáneamente «encontramos el amor en un lugar desesperado» me viene a la mente más de una vez en «En el mar«Y tal vez injustamente. Helen WalshEl drama romántico que se desarrolla puede ser amenazado por el mar y no visitado por el sol, pero es bastante encantador a su manera prohibida. Sin embargo, para el agricultor de mejillones nacido y criado (Barry Ward), es un lugar de oportunidades cada vez más importantes, ambos profesionales, ya que su modesto negocio familiar está desplazado por empresas pesqueras más grandes y personales. Matrimonio de larga data en una ciudad donde todos saben que su nombre ha puesto pagado a los deseos de que se resignó a nunca explorar, aunque cuando están entusiasmados por una conexión casual con un extraño Roughneck, su pequeño mundo se vuelve completamente sofocante.

Estrenarse en competencia en el Festival de Cine de EdimburgoLa segunda característica de Walsh llega una década completa después de su primer retrato juvenil llamativo «The Violators», lanzado en el mismo festival. (En el medio llegó la serie de adolescentes de alta concepción del año 4 del año pasado «The Gathering»). «On the Sea» comparte con el debut de Walsh, un sentido del lugar de textura y un interés auténtico en la vida de la clase trabajadora, esta vez con una narración más segura y deseada. Al menos debería coincidir con el perfil de «The Violators», que tenía una salud y exposición de transmisión de festivales internacionales saludables, además de un lanzamiento local de Arthouse; Los programadores y distribuidores centrados en LGBT deben tener un interés particular.

Las escenas de apertura de la película están agradablemente atenta al arduo trabajo y el proceso de la rutina de trabajo diario de Jack, ya que las manos azules usadas dragan cajas de mejillones por el agua de mar palpablemente helada. Él comparte su negocio con su acantilado, intimidando al hermano Dyfan (Celyn Jones), cuyos hijos están siendo preparados para heredarlo de ellos, como lo hicieron de su padre antes que ellos. El hosco adolescente de Jack, Tom (Henry Lawfull) está menos interesado en seguir los pasos de su padre, aparentemente inquieto para explorar el mundo más allá de este pequeño y empapado parche de Gales, y aunque Jack puede no decirlo en voz alta, ciertamente puede relacionar. Casado con su novia de secundaria sin sentido Maggie (Liz White) y se preparó para manejar el comercio familiar hasta que su cuerpo se entregue, ha construido una vida estable para sí mismo, pero no una especialmente la alimentación del alma.

Ward, el buen actor irlandés que interpretó el liderazgo en el «Jimmy’s Hall» de Ken Loach, le da a Jack una fisicalidad hambrienta y hambrienta, así como un comportamiento dibujado y silenciosamente hundido, con una mirada que nunca se encuentra directamente con la otra persona. Está claro que hay alguna forma de darle un vacío en él; Lo que queda en claro en el momento en que ve a Daniel (un excelente Lorne Macfadyen), un hecho de treinta y ish que pasa por la ciudad, estropeando una pelea en el pub local. Con su tatuaje de bruiser y tragación de cuello, Daniel parece asustado en la superficie, pero Jack inmediatamente reconoce en él algo de su propia tristeza específica. A partir de ahí, son algunos pasos narrativos breves y familiares para que Jack ofreciera a Daniel trabajo casual, y finalmente lo conoce después de las horas en la caravana en mal estado del drifter.

«On the Sea» puede no dispuesto a sorprender, pero rastrea el arco de salida esperado y angustiado con rara honestidad y abandono franco y erabullido, ambos actores que se comprometen con partes iguales de anhelo y evitación emocional. Las escenas de amor entre los dos hombres son intensas y sin compromiso, dejando una impronta emocional duradera en una horrible alfombra verde. Los detalles ambientales táctiles son tan vitales para las escenas cubiertas como las que se encuentran en las aguas de llave de lluvia, con el sombrío DP Sam Goldie, compuesta con lentes que le dan a cada espacio su propia calidad tensamente nublada.

La escritura de Walsh también es notablemente madura con respecto a las dificultades de salir en la mediana edad, sobre todo en una unidad familiar: «On the Sea» encuentra conmovedor en la complicación y el compromiso en lugar de los atajos fáciles y faculentes a un final feliz. La respuesta de Jack a la acusación de Daniel de que está viviendo una mentira es completamente justa y un poco desgarradora: «Mi matrimonio no es una mentira». Una novelista antes de ser cineasta, Walsh está en sintonía con la vida interior tácita y tácita en todos sus personajes, no acumulando asuntos con diálogo, pero permite que estas personas se vean y eventualmente se vean. No hay lugares o casos desesperados en esta película suavemente tormentosa, solo vidas endurecidas que vienen del frío.