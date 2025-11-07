Un residente del este de Yakarta se convierte en fugitivo de la policía de Semarang debido a un fraude de canciones utilizando IA

Semarang, VIVA – Polrestabes emite una lista de personas buscadas o DPO en la materia fraude con modo de fabricación con usar AI Atau Inteligencia Artificial.

policía de semarang También ha emitido una orden de arresto contra Fasal Hasan alias Luciano. Este autor figura como residente de Jalan H Jum RT 10 RW 1, Rambutan Village, distrito de Ciracas, ciudad del este de Yakarta, provincia de DKI Yakarta.

El perpetrador se caracteriza por medir 178 centímetros de altura y pesar 80 kilogramos, con cabello largo y liso de color negro, ojos negros y piel morena. Otros signos de perforación de la oreja izquierda y derecha.

Kasatreskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Dharma Sena confirmó la existencia de este caso. Su partido fue demandado antes del juicio por el perpetrador, pero finalmente ganó.

«Sí, este asunto ha estado sucediendo durante mucho tiempo, y estábamos en el juicio previo, pero ganamos. Luego fuimos a Yakarta y resultó que se había escapado. Por eso establecimos un DPO», dijo Sena a los periodistas, el viernes 7 de noviembre de 2025.

Dijo que este caso comenzó cuando la víctima le ordenó al perpetrador que hiciera una canción. Sena dijo que tanto la víctima como el perpetrador estaban involucrados en el mundo del arte. música.

«Esto está relacionado con el caso de fraude de canciones utilizando IA. Los dos se conocían, ambos estaban en el mundo de la música. Pidieron hacer una canción utilizando herramientas (artísticas) manuales», explicó.

La víctima y el perpetrador acordaron entonces que una canción valdría 2 millones de IDR. La víctima encargó 60 canciones y al perpetrador se le entregaron 120 millones en concepto de honorarios por la realización de la música.

«La víctima tenía un acuerdo de colaboración para encargar canciones hechas, 60 canciones por un valor de 120 millones de IDR, 2 millones de IDR por canción. Eso se hizo en octubre de 2024», añadió Sena.

Las acciones del perpetrador fueron reveladas después de que la víctima le pidió al perpetrador que tocara la canción en un evento. Sin embargo, resultó que la música o canción que se reproducía no coincidía con la canción depositada.

«Así que después de comprobar que la banda del perpetrador estaba tocando no era apropiada, el arreglo estaba desordenado y era diferente al que se le dio a la víctima. Finalmente se descubrió que la canción que el perpetrador había hecho usaba IA», dijo Sena.

Sintiéndose engañada por las acciones del perpetrador, la víctima denunció este incidente a la policía. Actualmente, el autor sigue siendo perseguido.