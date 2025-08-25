‘Un poeta’ ‘, serán polvo’ ‘, el monstruo’ los mejores premios

Simón Mesa de Colombia continúa recolectando más laureles posteriores a Cananos, ganando la mejor característica en el 21calle Festival de cine de Santiago Int’l (Sánfica) en Chile, que celebró su ceremonia de clausura el 23 de agosto.

Mesa también obtuvo el premio al Mejor Director por lo mejor de los mejores, Helmer de «Ellos serán polvo. «

El jurado de la competencia internacional de Sanfic, compuesto por la timra Mariana Rondón, el fundador de ventana de Ventana Sur y Blood, Bernardo Bergeret y la actriz chilena Mariana di Girolamo, elogió el drama irónico por su «habilidad y coraje para transformar una realidad social y humana intangible en una expresión poética, satírica, reflectante y noble».

Desde que se llevó a casa el Premio del Jurado en el cierto respeto de Cannes en mayo «,»Un poeta«También hizo un barrido en el Festival de Cine de Perú a principios de agosto, donde obtuvo cuatro premios, incluido uno para su liderazgo no profesional Ubeimar Ríos.

Alfredo Castro de Chile y Angela Molina de España ganaron ex aequo por sus conmovedoras actuaciones en «They Be Dust», ya un laureado de la plataforma de Toronto, donde juegan a una pareja de largas calificaciones con los planes de suicidio asistidos de la esposa.

Entre las películas chilenas en la competencia, el conjunto de la Patagonia «Sur del invierno, se encuentra la nieve», el debut característico de Sebastián Vidal Campos, obtuvo la Mejor Película. El jurado, que comprende chileno La productora y académica Paulina Obando, Jana Wolff del mercado de cine europeo y el director español Carlos Marques-Marcet, Lo elogió por su «capacidad para aprovechar el lenguaje cinematográfico y crear una atmósfera única a través de la cual reflexiona sobre la relación entre la vida y la muerte».

Al sur del invierno, se encuentra la nieve, cortesía de SANFIC

«Zafari» de Rondon obtuvo dos premios, una mención especial y un premio de actuación para su protagonista Daniela Ramírez.

Silvina Schnicer atrapó la directora aplazada por su trabajo en «La Quinta», por su «dominio dominio de todos los aspectos de la dirección de la película: puesta en escena, trabajo de cámara y dirección de actor, con un enfoque que toma riesgos formales sin sacrificar incluso el más mínimo grado de expresión emocional», dijo el jurado.

«La selección de este año proviene de un proceso curatorial cuidadoso y reflexivo, con el objetivo de resaltar la diversidad, la narración audaz y el estilo creativo del cine actual. Estamos orgullosos de haber presentado películas que no solo exploran cuestiones sociales y culturales importantes, sino que también empujan los límites de la película como una forma de arte», el director del festival Carlos Nuñez, Tellz, contada. Variedad. «Cada película elegida ofrece una voz única, un nuevo punto de vista y una propuesta artística que se suma a la conversación y mejora la experiencia de la audiencia «, agregó.

Mientras tanto, Samantha Copano de Chile y «Futura Licencia» de Florencia Peña vencieron a múltiples entradas para ganar el mejor corto con su mini drama sobre un estudiante universitario que ve una licencia de conducir como su boleto a la independencia total.

Industria sanfica

Ganadores de la Industria Sanfica

Entre los numerosos premios en especie en el espacio de la industria del festival, la Industria Sanfic, «The Monster (o) How to Cut the Heart» de Brasil, («O Mostro») por Helena Guerra, se llevó a casa tres premios, el más en la sección de WIP ibero-estadounidense.

Dado su presupuesto excepcionalmente bajo y el hecho de que no aprovechó ningún financiamiento público o privado para su postproducción lo hace aún más gratificante, dijo Guerra, quien dijo que todo su respaldo posterior proviene de programas WIP latinoamericanos y los Premios SANFIC acercan la película a la finalización. Entre sus premios se encuentra el codiciado Premio Yagán Films que promete el trabajo de sonido de postproducción valorado en unos $ 10,000+.

«Esta edición realmente ha superado la anterior y es un gran período previo a nuestra próxima edición, que marcará nuestro 15 aniversario», dijo Gabriela Sandoval de Gabriela, «planeamos continuar fortaleciendo el sector audiovisual iberoamericano y chileno y construir conexiones con plataformas internacionales».

También destacó su nuevo espacio, la incubadora queer, que pronunció fue «un gran éxito … continuaremos agregando asociaciones internacionales para promover aún más la diversidad de este contenido».

«The Bustamante» de Fran Beethoven, ganó el mayor premio en la sección de incubadora queer, el primer premio monetario otorgado en Sanfic Industria, gracias a su nueva colaboración con Netflix y su Fondo de Equidad Creativa.

Sanfic Industria se ejecutó simultáneamente con el festival del 17 de agosto al 22, mientras que el festival se envolvió el domingo 24 de agosto con más proyecciones en varios cines.

SANFIC es presentado por las Fundaciones Corpartes, producidas por Storyboard Media, dirigida por los cofundadores Nuñez y Sandoval, y cofinanciado por el Ministerio de Cultura, Artes y Patrimonio de Chile.

Ganadores del Festival Sánico

Ganadores SANFIC 2025

Competencia internacional

Mejor película

«Un poeta» (Simon Mesa, Colombia)

Mención especial

«Rune Simi» (Augusto Zegarra, Perú)

Mejor director: de la equidad

Simon Mesa, «un poeta»

Carlos Marqués-Marcet, «Serán polvo».

Mejor rendimiento, ex aequo

Ángela Molina, «Serán polvo»

Alfredo Castro, «Serán polvo»

Competencia de cine chileno

Mejor película

«Al sur del invierno, se encuentra la nieve» («El sur del invierno es nieve», Sebastián Vidal Campos)

Mención especial

«Zafari» (Mariana Rondón)

Mejor director

«El quinto» (Silvina Schnicer)

Mejor rendimiento

Daniela Ramírez, «Zafari»

Mención especial

Patricia Cuyul, «Lo que no se dijo»

Industria sanfica

Trabajo iberoamericano en progreso (WIP)

Premio al trabajo de Málaga en progreso

«Bagman» («ValiJero», Stephen Trivisonno, Argentina)

Yagan

«El monstruo (o) cómo cortar el corazón» («O Mostro», Helena Guerra, Brasil)

Premio a la química

«Africa Express» (Emilio Guerrero Alexander, México)

Festival Internacional del Nuevo Premio Latinoamericano de Cinema de La Habana

«La noche es una farsa» («La noche es una estafa dirigida», Lucas Weglinski)

Premio Latam Cinema

«Nainas de rojo de sangre» («Red Blood Nails», Roberto Doveris, Chile)

Premio Mantícora

«Machitos» (Jesús Rodríguez, México)

Grupo atómico

«Cocaína negra» («Cocaína negra», Cristóbal Valenzuela, Chile, Uruguay)

ENLACE

«Cocaína negra» («Cocaína negra», Cristóbal Valenzuela, Chile, Uruguay)

Buenas películas

«Africa Express» (Emilio Guerrero Alexander, México)

Script Sounding

«El monstruo (o) cómo cortar el corazón» («O Mostro», Helena Guerra, Brasil)

Savia

«El monstruo (o) cómo cortar el corazón» («O Monster», Helena Guerra, Brasil)

Incubadora queer

Premio al Fondo de Equidad Creativa de Netflix

«The Bustamante» («Los Bustamante», Fran Beethoven)

Premio Maguey, Festival de Cine de Guadalajara

«Estrechando piel» («en cuero de reptiles», noa leporati)

«La casa de la madre» («La casa de mamá», Jeure Tavare)

«The Bustamante» («Los Bustamante», Fran Beethoven)

«Entumecido» («Point Dead», Lorenzo Dieguez)

«Contra Blue Network» («Rojo contra Blue», Figura Salas-Román)

«Romances anónimos» («Romances anónimos», Andrea Tudela)

Ficción y documental de Santiago Lab y documental

Marketing Movie Runner

«Los niños perdidos» («Los niños perdidos», Enrique Medrano)

Scriptsounding

«Realismo después de la revolución» («Realismo después de la revolución», Sebastián Pereira Covarrubias)

«Bad Light» (Paula Martel)

Entrenador de LH

«El arte de perder tiempo» («El arte de perder tiempo», Camila Toro Cortez)

Docs mx

«Hijos de la Comarca» («Los hijos de la región», Juan Manuel Bugarín)

Premio de la industria del festival de Málaga (MAFIZ)

«Latitudes» (Pablo Malek)

Premio de la industria de la reunión de la co-producción del festival de cine de Guadalajara

«Que muero porque no muero» («Me estoy muriendo porque no muero», Felipe Carmona)

Nuevo looks – premio EICTV

«Brujas de la isla» («Witch of the Island», Crisfel Jiménez Contreras)

Nuevos looks, eictv

«Brujas de la isla» («Witch of the Island», Crisfel Jiménez Contreras)

SANFA Soft Lab

Premio Fantástico Pavilio

«Infierno del sol» («Ruta hacia el sol», Jorge Leyva, México)

«The Eastman», Mauricio Leiva Cock, Colombia, México)

«Cloudspotting» («Envíame tormentas», Julio Hernandez Cordon, México, Colombia, España)

El correo de productores y proyectos cinematográficos – Sapcine

«Infierno del sol» («Ruta hacia el sol», Jorge Leyva, México)

SERIE

Conecta Ficción y entretenimiento

«The Craft of Thieves, (» El Internacional «, Hernán Caffiero, Chile)

Manía de la serie

«Amén, Barbara» («El Evangelio según Barbara,» Luciana Porchietto, Argentina)