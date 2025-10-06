¡Un poco otro! Trump llevará a cabo una batalla de UFC en el patio de la Casa Blanca

Washington, Viva – Presidente Estados Unidos de América Donald Trump anunció que el mejor campeonato de lucha (UFC) se llamará en un área Casa blanca el 14 de junio de 2026.

«El 14 de junio del próximo año, celebraremos una gran batalla de UFC en la Casa Blanca, justo en su patio», dijo Trump durante el Desfile del Día de la Marina en Virginia, citado el lunes 6 de octubre de 2025.

Trump dijo que el evento se transmitiría en vivo desde la Casa Blanca para conmemorar el 250 aniversario de la fundación de los Estados Unidos. Esa fecha también coincidió con el 80 cumpleaños de Trump.

Casa Blanca, Washington DC, EE. UU.

Hasta que se revelara esta noticia, no hubo permisos oficiales o detalles logísticos confirmados relacionados con la implementación de la lucha.

La CEO de UFC, Dana White, dijo anteriormente que la compañía gastaría alrededor de 700,000 dólares estadounidenses (alrededor de Rp11.6 mil millones) para mejorar el estado de la hierba en el patio de la Casa Blanca después del evento.

El ex segundo lugar de la División de UFC, Conor McGregor, dijo que había recibido un pago de 100 millones de dólares estadounidenses (alrededor de Rp1.6 billones) y 100 «visas de oro» de EE. UU. Para luchar en el evento en Washington.

McGregor dijo que enfrentaría a un luchador de los Estados Unidos, Mike Chandler, en el partido.

El luchador irlandés de 37 años fue la última vez que luchó en julio de 2021 antes de experimentar una pierna rota en el partido contra Dustin Poirier. Grabó un récord de 22 victorias y seis derrotas en el evento MMA.

Chandler, de 39 años, tiene un récord de 23 victorias y 10 derrotas. (Hormiga)

https://www.youtube.com/watch?v=temxdp9uhjw