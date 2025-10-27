Un periodista que visita KPK presenta pruebas de presunta corrupción en un proyecto de renovación de edificios que arrastra al presidente de Bawaslu

Jacarta – Movimiento Democrático Subcurrente (Gabdem) como reportero del Presidente del Órgano de Supervisión Electoral (bawaslu), feliz gracia visitó el edificio de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) hoy.

Su llegada fue para presentar una serie de pruebas relacionadas con el informe. acusaciones de corrupción Proyecto de renovación del edificio Bawaslu. En su informe, Bagja es sospechoso de haber cometido actos criminales de corrupción relacionados con el proyecto.

«Gabdem tiene datos válidos que indican violaciones en la gestión presupuestaria en Bawaslu RI. Hemos llevado a cabo investigaciones y recopilado datos y los hemos presentado al Comité de Erradicación de la Corrupción de Indonesia», dijo el coordinador de Gabdem, Guntur Harahap en el Edificio Rojo y Blanco de KPK, el lunes 27 de octubre de 2025.

«Nuestra presentación de pruebas proporciona pruebas bastante sólidas de que existen inconsistencias en la gestión presupuestaria y en los procedimientos de adquisiciones que corren el riesgo de causar pérdidas al Estado», continuó.

No sólo eso, Guntur también destacó la negación de Rahmat Bagja con respecto al proyecto de renovación del edificio, donde dijo que este problema se había resuelto de acuerdo con la normativa aplicable.

Bagja también destacó que las acusaciones de corrupción no son ciertas.

«Sin embargo, consideramos que la declaración del presidente de Bawaslu, Rahmat Bagja, que afirmó que los problemas técnicos del proyecto se habían resuelto de acuerdo con las normas aplicables, en realidad muestra la posibilidad de que surjan problemas graves en la gestión presupuestaria en Bawaslu RI», dijo.

Además, Guntur pidió al Comité para la Erradicación de la Corrupción que continúe investigando los informes de presunta corrupción de manera cuidadosa y transparente.

«Además de prestar plena atención a las pérdidas potenciales que hemos reportado. Instamos a la Comisión para la Erradicación de la Corrupción no sólo a centrarse en aspectos de prevención, educación o coordinación y supervisión sino también a tomar medidas», concluyó.

Anteriormente se informó que la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) daría seguimiento a los informes de presuntos actos criminales de corrupción en el proyecto del centro de mando, así como a la renovación de los edificios A y B de Bawaslu RI.

El caso de presunta corrupción ha arrastrado el nombre del presidente del Bawaslu indonesio, Rahmat Bagja.

El portavoz de KPK, Budi Prasetyo, en el edificio Rojo y Blanco de KPK

«A partir de esta información inicial, por supuesto, el Comité para la Erradicación de la Corrupción llevará a cabo una investigación. ¿Es la información válida? Entonces la información es verdadera, contiene elementos de presuntos actos criminales de corrupción o no», dijo el portavoz de KPK Budi Prasetyo en el Edificio Rojo y Blanco de KPK, Yakarta, citado el viernes 24 de octubre de 2025.