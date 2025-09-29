Un pequeño reportero salarial, muchos de los jefes

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto aludió a salarios o salarios reportero pequeño cuando se habla de acciones corruptas y pérdidas sistémicas que eliminan Dinero país.

Prabowo llamó al dinero del estado perdido como resultado corrupción Llegue a cientos de billones de rupias cada año.

El presidente Prabowo reveló esto en su discurso en la ceremonia de clausura de la Conferencia Nacional (Munas) de la próspera fiesta de justicia (PKS) en el Sultan Hotel, Yakarta, el lunes 29 de septiembre de 2025.

«Si me digo cuántos cientos de dinero en estado T, casi todos los años, tal vez no tengas más sacudidas. Tienes que llamar a un médico, en serio. Debido a que se trata de muchos reporteros, tengo que tener cuidado de hablar», dijo Prabowo.

El jefe de estado enfatizó que las prácticas de corrupción todavía son muy inherentes a Indonesia. Reconoció que la práctica ilícita se llevó a cabo en casi todos los países, pero los casos de corrupción en Indonesia fueron muy alarmantes.

Sin embargo, Prabowo está decidido a defender un gobierno limpio porque solo con un gobierno limpio, Indonesia puede aumentar.

Sin embargo, Prabowo cree que los periodistas sienten lo que dijo.



Ilustración de periodistas o prensa.

«Pero estoy seguro de que en su corazón los periodistas en realidad dijeron que sentían, porque incluso los periodistas eran unos pocos, cuyo dinero podría haber sido muchos de sus jefes, por lo que los reporteros eran su salario (pequeño)», explicó Prabowo.